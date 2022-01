Une Marseillaise raconte dans un livre 7 jours dans la peau d'une jurée aux assises des Bouches-du-Rhône

C'est un récit rare et inédit. La journaliste et écrivain Clémentine Thiebault dans son ouvrage "En votre intime conviction" raconte son expérience de jurée aux assises des Bouches-du-Rhône après avoir été tirée au sort. Elle nous plonge dans les coulisses d'une salle d'audience qui juge 3 hommes.

Il n'y a que le hasard qui pourrait vous permettre un jour d'être juré lors d'un procès aux assises. Et c'est ce qui est arrivé à Clémentine Thiebault il y a deux ans. Tout juste installée à Marseille, la journaliste et écrivain reçoit un courrier lui informant qu'elle a été choisie par le sort pour être jurée lors d'un procès aux assises des Bouches-du-Rhône. Pendant 7 jours elle est donc plongée dans cet univers qu'elle ne connaissait pas ou peu. Dans son ouvrage elle décide donc de raconter cette expérience rare. Un récit qui nous plonge dans les coulisses des assises, la violence aussi de l'affaire jugée : un crime sans cadavre. Christian, Alain son père, « pensionné par la Cotorep », et Mourad sont accusés d’avoir tendu un guet-apens à Christophe, dit « Toche », puis de l’avoir assassiné dans un garage, avant de se débarrasser du corps. Un crime terrible auquel les jurés et donc Clémentine Thiebault sont confrontés pendant une semaine.

Dans ce récit rare et précis elle évoque d'abord la responsabilité qui revient à un juré d'assises : "Je crois que c'est effectivement à la fois la réalité concrète soudain en tant que citoyenne et comme le groupe du jury s'est retrouvé face à cette responsabilité sur une affaire sérieuse, on va dire, et je crois que c'est aussi tout l'enjeu de ce genre de procès".

"Le bruit des menottes, de la cour"

C'est ainsi qu'elle évoque l'ambiance particulière d'un procès aux assises, la violence des faits mais aussi ceux vécus à l'intérieur de salle d'audience quand les forces de l'ordre sont obligées d'intervenir, le bruit assourdissant des menottes, les voix qui portent. Les détails évoquées nous plonge au cœur du jugement. Des scènes qui, selon l'auteure peuvent ressembler à du théâtre : "Quand je dis c'est du théâtre, je pense qu'il y a aussi ce sentiment que, je pense, ont tous les gens qui se sont retrouvés dans ma situation. C'est qu'effectivement, la justice est très codifiée et que je pense que c'est un procès d'assises, il y a des actes, il y a des étapes. Donc de ce côté là, oui, il y a un théâtre, mais en revanche, ce n'est pas un théâtre, c'est pas un jeu".

Tout citoyen inscrit sur les listes électorales et âgé de plus de 23 ans est susceptible d'être appelé pour être juré.

"En votre intime conviction" est sorti le 6 janvier , chez Robert Laffond, premier ouvrage d'une toute nouvelle collection "La Bête Noire".