Une matinée avec la "Bike" de Grenoble, la brigade cycliste de la police municipale

Place Victor-Hugo, ce lundi matin. Romuald enfile son casque et enfourche son vélo. "Je ne sais pas encore si on va tomber sur des infractions, on va aller patrouiller dans le centre mais parfois, on ne trouve pas grand chose", prévient-il. Avec ses collègues, Cédric et Sarah, ils sont trois des quatre membres de la "Bike", la brigade cycliste de la police municipale de Grenoble installée il y a un an, en octobre 2021.

Romuald est vite contredit car, après seulement 50 mètres, il faut mettre pied à terre : une voiture est garée sur le trottoir, juste devant un passage piéton. À la vue des trois policiers, le propriétaire sort du commerce précipitamment et va déplacer son véhicule. Ca ira pour cette fois, estime Romuald : "Là, le monsieur est arrivé tout de suite, il transportait une personne à mobilité réduite, on a été tolérant donc on le laisse partir mais on lui rappelle bien que ça pourrait lui coûter 135 euros." Il a l'expérience. Il est policier depuis 2002.

Du rappel à l'ordre à la verbalisation

La "Bike" arpente les rues de la ville à vélo, tous les jours, et comme leurs homologues à pied ou en voiture, ils doivent faire respecter le code de la route, la circulation, le stationnement avec une vigilance pour les vélos et trottinettes électriques. Ils interviennent aussi dans les parcs et jardins de Grenoble.

Les policiers municipaux de la brigade cycliste de Grenoble peuvent distribuer des amendes aux contrevenants, surtout en mobilité douce. © Radio France - Théo Boscher

L'équipe repart avenue Félix-Viallet et 200 mètres plus loin, nouvel arrêt : les policiers ont repéré un cycliste qui vient de griller un feu rouge. Ils le rattrapent et l'arrêtent. Pas de chance cette fois, il va être verbalisé. Le fautif boude un peu mais accepte la sanction, c'est un cycliste habitué. Il tente tout de même de relativiser son geste : d'après lui, les usagers de trottinettes électriques agissent plus dangereusement et ne sont pas attrapés. Cela fait réagir Cédric : "Quand on verbalise surtout les cyclistes, ça arrive souvent qu'ils trouvent que ce qu'ils font est moins grave que d'autres infractions. Sauf que cela reste des infractions donc on fait notre travail."

Une plus grande proximité ?

Entre temps, Cédric jette un œil aux alentours. Il reprend un cycliste qui roule sur le trottoir ou fait signe à un jeune homme de retirer ses écouteurs quand il roule. Les policiers à vélo ont des yeux partout. Depuis le début de l'année, ils ont réalisé 240 verbalisations. Mais c'est le rappel de la loi qui leur prend le plus de temps. Les contacts peuvent parfois être plus tendus. "C'est 50-50 entre ceux qui sont contents de nous voir et ceux qui sont verbalisés", philosophe Sarah. Elle a intégré l'équipe il y a deux mois, après un temps dans la police nationale notamment. Mais là, elle aime le contact et la rapidité d'action :

"On est beaucoup plus visibles et en même temps invisibles, ça nous permet de voir beaucoup de choses."

C'est la multiplication des transports dans les rues qui a justifié la création de cette brigade selon Maud Tavel, adjointe aux questions de tranquillité publique et temps de la ville de Grenoble : "On a un développement des modes de mobilité douce donc c'était important d'avoir des policiers à vélo car ça permet à la fois de se rendre plus facilement dans des zones moins accessibles comme les zones piétonnes et ça permet d'engager plus facilement la discussion avec des cyclistes."

Les policiers municipaux de la brigade cycliste de Grenoble gardent l'œil ouvert en permanence pour repérer les infractions au code de la route notamment. © Radio France - Théo Boscher

À force de demander aux usagers de la route de respecter les règles, y a-t-il une lassitude qui se fait ressentir ? "On gère goutte d'eau après goutte d'eau, on ne peut pas régler tous les problèmes de la ville mais on essaie de faire au mieux car tous les contacts sont différents et on est beaucoup à l'écoute", résume Cédric.