Une Mayennaise de 91 ans tricote des seins en coton pour les femmes victimes de cancer du sein

Suzanne Beaudet a tricoté plus de 400 prothèses mammaires en coton depuis le mois de janvier 2022.

Suzanne Beaudet a une passion qui lui prend tout son temps : "J'adore le tricot, je ne peux pas passer dix minutes sans tricoter", raconte cette Mayennaise de 91 ans. À force de tricoter des gants, des écharpes ou encore des chaussons, les pièces s'accumulent dans son petit appartement à Louverné près de Laval. Il y a deux ans, elle a trouvé la solution grâce à l'association Les Petites Mains. La nonagénaire fabrique désormais des prothèses mammaires en coton qui servent ensuite à des femmes qui ont subi une ablation du sein, après un cancer.

Les prothèses mammaires sont tricotées en coton puis rembourrées avec une ouate spéciale. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Ma passion, c'est tricoter"

Il y a des pelotes partout chez Suzanne Beaudet. Toutes les pièces qu'elle tricote sont ensuite empilées dans des cagettes. "Alors là, c'est des tours de cou. Là, c'est des bonnets et des gants. Souvent, c'est des chaussons", décrit cette ancienne patronne d'une ébénisterie.

En 2020, Suzanne Baudet tombe sur l'annonce d'une association. Les Petites Mains cherchent des tricoteuses pour fabriquer des prothèses mammaires en coton. Cette activité bénévole tombe à pic car elle n'a plus de place pour garder tous ses tricots. "C'est pour ne pas faire de stock. Là, au moins, ce que je fais, s'en va. Je vais vous dire : je pense à ma passion, à moi. Ce que je fais, tant mieux si ça rend service. Ma passion, c'est tricoter", souligne la nonagénaire. Cette année, Suzanne Baudet a tricoté plus de 400 prothèses mammaires de différentes tailles. L'association Les Petites Mains lui fournit les pelotes de coton. "C'est tout simple quand on sait le faire. Il ne faut pas se tromper", sourit Suzanne Beaudet.

Les prothèses en coton sont ensuite récupérées par l'association, puis donnés à des femmes qui ont subi une ablation du sein. Suzanne Beaudet, elle, espère pouvoir tricoter "jusqu'à la fin". "Je ne me vois ne plus pouvoir tricoter et être encore là ... Que le temps serait long!", soupire-t-elle.