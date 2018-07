Évron, France

En deux mois, Sandrine Genest réalise, à sa façon, un grand tour de France.

Début juillet, elle était dans le Lot pour le championnat de France en triplette. Ce week-end, près de Rouen, elle est au championnat de France en doublette mixte. Et en septembre, elle participera au championnat de France de tête à tête dans l'Aude.

La jeune femme, originaire d'Evron, s'est qualifiée avec aisance. Car la pétanque, c'est vraiment son 'truc'. Sandrine Genest tire, pointe. Une polyvalence qui la conduit vers les sommets de son sport.

L'Evronnaise a découvert le jeu de boules en famille, avec ses amis, vous savez quand on décide de faire une partie dès le premier rayon de soleil, pour partager un moment de convivialité.

Et aujourd'hui, la jeune championne a le virus de la compétition raconte-t-elle à France Bleu Mayenne : "à la base, on jouait l'été avec des amis. Ils ont pris une licence. Du coup, comme je jouais avec eux, ils m'ont incitée à en prendre une. Et j'ai découvert que c'était un sport à part entière en fait. Avant c'était un loisir. J'aime bien la compétition, je faisais de l'athlétisme avant. C'est un sport, ça se travaille, il faut être endurant, résistant, ça demande des capacités techniques et de concentration".