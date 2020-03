Anaïs, cette jeune Mayennaise qui lutte contre la grossophobie au concours Miss Ronde 2020

La Mayennaise de 31 ans veut changer les mentalités. Anaïs Urtébise vient de l'Huisserie en Mayenne et elle a été choisie pour représenter les Pays de la Loire au concours Miss Ronde 2020. La jeune femme est animée par un objectif : "Prouver et montrer que ce n'est pas parce qu'on est ronde, qu'on n'est pas jolie !"

La candidate a hâte de rencontrer les autres candidates et de pouvoir échanger avec elles. Les participantes ont parfois fait l'expérience de la discrimination, du fait de leur taille, alors Anaïs apprécie de pouvoir échanger. "Pour moi, ce n'est pas une compétition," confie Anaïs, "c'est plutôt une belle aventure. Je vais pouvoir rencontrer de belles personnes." Par sa démarche, la Mayennaise veut changer le regard de la société sur les femmes rondes. "On est dans une société où on a un stéréotype de femme," explique-t-elle, "et les femmes rondes ne rentrent pas dans les cases." Les lignes commencent à bouger. Cette année, la Miss Ronde en Allemagne n'est pas une jeune femme de 18 ans mais une mère de 35 ans.

Un concours encore peu connu

Malgré plus de 10 années au compteur, le concours Miss Ronde manque encore de structure. Anaïs n'a pas de comité régional pour l'épauler en Pays de la Loire. Elle a cependant pu compter sur Annie Claude-Cerveaux et Justine Desmange, de l'organisation nationale, pour l'aider. "Dès qu'on avait une question, elles étaient là pour nous guider," déclare la candidate.

Après l'étape régionale, c'est maintenant la dernière ligne droite. Le concours national se déroule ce 6 mars à Cormolain dans le Calvados. Si vous souhaitez soutenir Anaïs Urtébise, vous pouvez votez pour elle sur sa page Facebook.