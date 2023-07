Une mécanicienne héraultaise des douanes est au défilé du 14 juillet à Paris

Une Héraultaise participe au défilé national du 14 juillet ce vendredi à Paris ! C'est une mécanicienne automobile aux douanes de l'Occitanie qui travaille à Mèze. La seule femme à exercer ce métier en France. Elle sera dans le bataillon des douanes où il y a une cinquantaine de personnes pour le défilé sur les Champs-Elysées prévu de dix heures à midi.

ⓘ Publicité

Une joie pour cette maman de 51 ans. "Je suis fière de représenter la douane en général. Puis je suis aussi très fière de représenter ma direction d'Occitanie et aussi les spécialités que je représente et les 50 mécanos qui exercent en France. Et puis, à titre personnel, c'est une reconnaissance. Je représente à ma petite échelle, la douane ce jour-là" raconte, humblement, Sandrine.

Un entraînement à La Rochelle

Se synchroniser et marcher en rythme avec tout un bataillon ça ne s'improvise pas. Sandrine et les autres ont passé des test de pré-sélection. Puis trois semaines d'entraînement à l'école des douanes de la Rochelle. "Avec des entraînements quotidiens où on marche une quinzaine de kilomètres par jour. Il faut que le mental soit là pour pouvoir suivre."

Le plus dur c'est de bien garder le corps aligné explique la mécanicienne automobile. Mais elle a développé une technique : "je me concentre et je suis le képi de mon collègue de devant."

Sandrine sera dans le bataillon des douanes. Ils porteront des bandes rouges sur le côté. "Je ne pourrai pas vous faire un petit coucou pour que vous puissiez me reconnaitre" plaisante-t-elle.

Le défilé se déroule de dix heures à midi sur les Champs-Elysées.