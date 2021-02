La médaille du courage à Roméo pour avoir porté secours à un pêcheur de Joigny tombé à l'eau

Roméo Lombardo avoue qu'il ne s'attendait pas à ce que cet acte donne lieu à ce genre de cérémonie. "Je n'estime pas avoir mis ma vie en danger ou avoir sauvé quelqu'un. J'ai aidé ce monsieur, mais ça me parait tellement normal que je ne pensais pas être récompensé pour ça.".

Le jour où il s'est jeté à l'eau, Roméo se souvient qu'il n'a pas vraiment réfléchi ." Je commençais à nager et je me suis dis. Mais, tu es un mauvais nageur. Je suis parti en crawl et très rapidement je me suis épuisé. L'eau était froide et je buvais la tasse. Et du coup j'ai continué en mode nage de grenouille. "

"Ça me parait tellement normal que je ne pensais pas être récompensé pour ça."

Cela ne l'empêchera pas d'arriver jusqu'au pêcheur âgé de 70 ans tombé de son embarcation, et de l'aider à rejoindre la berge. Cet homme qu'il a sauvé, il le retrouve 2 mois plus tard quand il reçoit la médaille de citoyen d'honneur de Joigny. "Il avait fait un discours très marrant. Il va très bien."

Une chose est sûre, c'est que cet évènement a changé le regard de ceux qui côtoient Roméo, et notamment des jeunes dont il s'occupe chez les scouts.

Roméo Lombardo se souvient qu'il n'avait pas vraiment réfléchi avant de se jeter à l'eau Copier

Roméo Lombardo © Radio France - Damien Robine

Pernelle est une de ses collègues. "Roméo est un exemple pour les jeunes. Ils ont été marqués par cet acte de bravoure. Surtout les plus petits. Ils voient ça comme un acte héroïque et comme quelque chose de fabuleux. "

"Ces médailles, j'aimerais aussi les montrer un jour à mes enfants."

Cette deuxième médaille reçu des mains du préfet a touché Roméo. Même s'il ne peut s'empêcher de penser que c'est un peu "Too much. Mais je ne crache pas sur cette récompense. Ça fait des bons souvenirs, de belles histoires à raconter et de belles décorations de salon également. Ces médailles, j'aimerais aussi les montrer un jour à mes enfants. "