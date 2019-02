Une mère de famille et ses deux fillettes menacées d'expulsion à Avignon

Une mère de famille d'Avignon vit dans l'angoisse et au milieu des cartons. Elle est sous le coup d'une menace d'expulsion de son logement qu'elle occupe depuis 2010. Ses voisins et la Confédération Nationale du Logement ont décidé de la soutenir et de lui venir en aide.

Avignon, France

C'est une situation compliquée et difficile dans laquelle se trouve une mère de famille de 42 ans et ses deux fillettes âgées de 5 et 8 ans. Elle est menacée d'expulsion du logement qu'elle loue depuis 2010 à l'office Grand Delta Habitat, avenue du Blanchissage à Avignon. C'est la conséquence de plaintes dont elle a été victime suite à un divorce douloureux ; plaintes totalement infondées pour ses voisins de l'immeuble et pour la Confédération Nationale du Logement qui ont décidé de la soutenir et de se battre à ses côtés. La CNL parle d'une situation "inacceptable de violence sociale." Son président Michel Mus demande à la Caisse d'Allocation Familiale de Vaucluse de maintenir l'Aide Personnalisée au Logement qui a été retirée à la mère de famille et à Grand Delta Habitat de revenir sur sa décision d'expulsion, prévue dans quelques semaines maintenant.

Une mère et ses deux fillettes menacées d'expulsion : le reportage de Daniel Morin

Michel Mus président de la Confédération Nationale du Logement en Vaucluse : "c'est de la violence sociale !"