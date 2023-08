Une mère enceinte et ses six enfants en provenance de La Réunion passent une nuit sur le trottoir à Béziers

Jessica et ses six enfants dans la gare de Béziers

"Personne n'est prêt à dormir dehors avec ses enfants du jour au lendemain. J'étais démunie. J'avais honte. Vous n'imaginez pas comment j'ai eu peur pour mes enfants. Je ne trouvais pas de solution. Toutes les portes étaient fermées". Jessica, 38 ans ans retrouve le sourire perdu 24 heures plus tôt. Ses yeux brillent. Cette maman, originaire de La Réunion (enceinte de jumeaux), vient d'apprendre ce mercredi à 18h00 qu'elle ne dormirait pas une seconde nuit, dans la rue avec ses six enfants âgés de 4 à 19 ans. Robert Ménard, sensible à son histoire a dépêché en urgence le CCAS de Béziers pour parer au plus vite. La famille s'était installée dans la gare pour se protéger de la chaleur et du soleil. "C'est une situation inadmissible déplore le maire de Béziers. Ce n'est pas à nous à le faire mais nous répondons toujours présents pour aider les familles en difficulté.. C'est au Département de s'en occuper. Je ne peux pas supporter l'idée que cette famille dorme dehors une nouvelle nuit. Je ne veux pas savoir pourquoi. Je fais en sorte de les aider."

ⓘ Publicité

Expulsés par la cousine

Jessica qui était hébergée par sa cousine depuis plusieurs mois à Béziers a été expulsée manu militari par cette dernière ce mardi 1er aout car elle devait accueillir sa propre mère. Toute la famille a donc quitté cette maison avec leurs valises. Et c'est donc sur des bancs et à même le sol, que ces Réunionnais ont passé une première nuit d'angoisse, proche d'une église**. "Nous avions heureusement les toilettes à proximité et un peu d'eau. Nous n'avons pas pu nous laver, ce n'est pas grave. Mais j'avais cette angoisse de dormir dehors encore ce mercredi soir".

loading

Le CCAS trouve un hébergement d'urgence pour toute la famille

Jessica est arrivée seule, dans le Biterrois en début d'année 2023. Elle devait suivre une formation d'ambulancière financée par le CNED.. Mais elle perd le logement qui lui était attribué et financé par le centre de formation à distance "L'organisme n'a pas versé la caution. J'ai tout perdu. La formation ensuite. Et mon employeur a décidé de ne pas me garder. Je ne suis pas venue en France pour rester sans travailler. Je veux travailler pour être indépendante."

"Le 115 ne répond pas"

Toute la journée de ce mercredi, Jessica a multiplié les démarches pour éviter de se retrouver une nouvelle nuit dehors. Les assistantes sociales du Conseil Départemental ne peuvent intervenir. Les enfants trop âgées (plus de trois ans révolus) ne rentrent pas dans les cases. La famille est alors envoyé vers le 115 mais le service d'urgence est injoignable. "Toutes les portes étaient fermées. C'est dur. Les associations susceptibles de nous aider n'ont pas pu intervenir"

Jessica monte dans un minibus affrété par le CCAS de Béziers avec ses six enfants © Radio France - Stéfane Pocher

Personne n'est prêt, encore moins des enfants à vivre une situation comme celle-là.

Alerté, Robert Ménard saisit aussitôt le C.C.A.S de Béziers. Une solution a temporairement été trouvé pour cette famille dans un hôtel à Villeneuve-lès-Béziers. "Vous n'imaginez pas notre joie confie à France Bleu Jessica. C'était dur pour les enfants de dormir dehors. C'est compliqué de se retrouver dans une telle situation. Nous ne savions pas comment nous allions nous sortir. On a passé la journée dans le hall de la gare pour recharger nos téléphones portables pour être certain de pouvoir continuer à appeler demain les associations. Personne n'est prêt, encore moins des enfants à vivre une situation comme celle-là. On s'est vraiment senti démunis, abandonnés .D'apprendre maintenant que nous aurons un toit cette nuit , c'est une joie immense."

La directrice du CCAS est venue en personne avec un minibus pour récupérer la famille et l'acheminer dans un hôtel à Villeneuve-les-Béziers. "La Ville de Béziers nous donne les moyens d'aider ces familles en difficulté" précise cette dernière. "Une permanence a été mise en place pour répondre à tous les appels 24 h sur 24. Nous le faisons même quand ce n'est pas à nous de le faire".

les enfants arrivés fin mai à Béziers

"Nous avons tout vendu à la Réunion pour nous installer ici : ma voiture, la maison. Nous avons laissé notre famille pour venir à Béziers. Toutes nos affaires sont dans nos valises. Les enfants m'ont rejoint à la fin du mois de mai. Jamais, je n'aurais pensé un seul instant qu'on se retrouverait dehors. Regardez leur visage, comme ils sont heureux. Merci vraiment monsieur Ménard de votre intervention"

Les trois plus jeunes enfants de quatre ans des jumeaux et un de sept ans ont été scolarisés. Les plus grands sont suivis par la Mission Locale de Béziers. Celui de 19 ans veut travailler et suivre une formation dans le bâtiment., son frère de 17 ans dans la restauration, sa sœur jumelle dans la petite enfance.