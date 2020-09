Une mère et sa fille remportent 10 millions d’euros dans l’Hérault avec le loto du patrimoine

Le loto du patrimoine a été chanceux pour une mère et sa fille, le 14 septembre dernier. Le duo a gagné 10 millions d'euros à Valras Plage, dans l'Hérault.

La Française Des Jeux a remis la somme de 10 millions d’euros aux gagnantes Loto qui ont remporté le jackpot du 14 septembre dernier. Ce tirage fait partie des cinq tirages Mission Patrimoine qui ont permis aux joueurs de contribuer à la sauvegarde du patrimoine.

C'est une mère et sa fille qui ont remporté le troisième plus gros gain remporté dans le département de l’Hérault. Elles ont acheté leur ticket gagnant au Tabac Loto Presse Roque au 31 rue Charles Thomas à Valras Plage.

Au sein de ce duo mère-fille, c’est toujours la mère qui valide les grilles de jeu Loto. Cela fait plus de 20 ans qu’elle coche toujours les mêmes numéros sélectionnés, à l’époque, selon une méthode plutôt originale : découper 49 petits papiers et les numéroter, puis mélanger et piocher au hasard les numéros qui composent la grille.

"Cette fois-là était différente", précise la septuagénaire, familière des jeux de tirage. "Nous avons joué pour Stéphane Bern car nous trouvons qu’il porte admirablement la cause du patrimoine en y mettant tout son cœur. J’ai vraiment voulu contribuer, alors j’ai même acheté deux tickets Mission Patrimoine en plus de ma grille Loto", raconte la FDJ dans un communiqué.

Toujours d'après la FDJ, les projets sont nombreux pour ce duo, des travaux d’aménagement dans la maison de la fille ou encore une voiture et un tour du monde en jet privé pour la mère. Les gagnantes souhaitent conserver l’anonymat. La combinaison gagnante : 5 – 13 – 23 – 32 – 49, numéro chance 2.

Après ce gain de 10 millions d’euros dans l’Hérault le 14 septembre, un autre jackpot Loto Mission Patrimoine de 2 millions d’euros a été remporté sur Internet le 16 septembre. Pour chaque grille de 2,20 euros jouée lors des cinq tirages Loto Mission Patrimoine, proposés en amont des Journées européennes du patrimoine, 0,54 euro est reversé à la Fondation du patrimoine.

