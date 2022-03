Une mère et ses trois enfants quittent l'Ukraine et trouvent refuge à Beaucaire

Céline Pitre et son père ont récupéré Anastasia et sa famille en Pologne

Beaucaire, terre d'accueil depuis ce mercredi soir pour quatre réfugiés ukrainiens. Il s'agit de Natalia, 46 ans, et de ses trois enfants. Parmi eux, il y a Anastasia, 18 ans. La jeune femme n'est pas une inconnue à Beaucaire. Depuis sept ans, elle porte les couleurs du Gym Flip Beaucaire Tarascon. Ce Lundi, alors que les combats font rage en Ukraine, la gymnaste envoie un message à Céline Pitre, son entraineur à Beaucaire.

Céline, je fuis l'Ukraine et quitte ma ville de Ternopyl. Je pars avec ma mère, ma sœur et mon frère. Direction la Pologne - Anastasia, par texto

Céline Pitre avec la photo d'Anastasia © Radio France - GJ

Lundi soir, nouveau message et bonne nouvelle. Anastasia et sa famille ont franchi la frontière après plusieurs heures de voiture et de marche à pied. Mardi matin, Céline Pitre et son père, Jean-Michel, président du club, s'envolent de Marseille pour les récupérer. Une escale à Rome. Et mardi soir, dans le brouillard de Cracovie en Pologne, les retrouvailles.

Un Polonais, entraîneur de gymnastique, avec qui j'étais en contact, a été formidable. Il a récupéré Anastasia et sa famille à la frontière. Puis, il les a véhiculées jusqu'à Cracovie - Céline Pitre, entraîneur du Gym Flip Beaucaire Tarascon

Face à Céline et son père, Anastasia et sa famille, avec seulement une valise et quatre sacs à dos.

Une famille hébergée gracieusement dans un maison d'hôtes à Beaucaire

Une courte nuit à l'hôtel à Cracovie. Un test antigénique pour Anastasia et sa mère. Puis, l'avion, direction Marseille. Et ce mercredi vers 22 heures, Beaucaire. Là, Anastasia et sa famille rejoignent une maison d'hôtes prêtée gracieusement pour un mois par une Beaucairoise. A l'intérieur, des mamans de gymnastes, licenciées à Beaucaire, ont rempli les placards de victuailles. Certaines ont même acheté des vêtements.

Moralement, c'est un peu compliqué pour la maman. Elle réalise et elle a craqué. Nous allons essayer de les aider avec un suivi psychologique - Céline Pitre

Un situation d'autant plus compliquée que le papa d'Anastasia est lui resté en Ukraine.