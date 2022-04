Une Ukrainienne enceinte réfugiée en Dordogne va accoucher de son bébé en France

Elle a les mains posées sur son ventre, sur le canapé du salon. Youlia, 30 ans, doit accoucher dans tout pile un mois d'une petite fille : "Erika, on avait décidé de l'appeler Erika, parce qu'on n'aimait pas les prénoms ukrainiens... et maintenant", dit-elle en rigolant, "elle va venir au monde en France !". Youlia est réfugiée depuis trois semaines à Thenon, en Dordogne, dans un logement prêté par des bénévoles du Périgord noir.

Enceinte de huit mois sur la route de l'exil

Il y a encore quelques semaines, elle était réfugiée dans la baignoire de la maison familiale, dans la ville de Mykolaïv, sous les bombardements russes. Elle a fui avec sa sœur Irina, et leurs cinq enfants. Aline fait partie des volontaires qui l'ont fait venir en Dordogne : "Etant moi-même enceinte, je ne pouvais pas imaginer une femme enceinte de huit mois en Pologne, dans un appartement sans matelas, sans nourriture", explique-t-elle.

On avait peur de venir, parce qu'il y a beaucoup de rapts de femmes et d'enfants réfugiés

Les bénévoles périgourdins et la famille ont été mis en contact par Nada Stone, une américaine installée à Bars. Sa fille travaille en Inde avec une Ukrainienne qui a aidé plusieurs de ses compatriotes à trouver un point de chute en Dordogne. Mais le périple de Youlia et sa sœur à travers l'Europe a été plus dur que pour d'autres : "On avait peur de venir, parce qu'il y a beaucoup de rapts de femmes et d'enfants réfugiés, on ne savait pas à qui se fier".

Une gynécologue russophone à l'hôpital de Périgueux

La route a été éprouvante. A l'arrivée en Dordogne, il a fallu soigner les bronchiolites des enfants, et faire le suivi de grossesse en France, dans une langue qu'elle ne connaît pas : "On a eu la chance extraordinaire de trouver une gynécologue à l'hôpital de Périgueux qui est d'origine russe, et qui a pu lui parler et la rassurer", explique Aline, la bénévole.

En France, il y a le droit du sol en France, mais la fille de Youlia sera Ukrainienne. La jeune femme compte retourner chez elle : "il y a mon mari là-bas, et toute ma famille". Son mari ne peut pas venir la voir pour l'accouchement, la loi ukrainienne l'interdit parce qu'il est en âge de combattre. Il vivra la naissance de sa fille en vidéo, avec le téléphone portable.