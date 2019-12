Une messe de Noël pour les enfants à Rennes

La messe de minuit, c'est un peu tard pour les plus petits. A Rennes, l'église Saint-Jean-Marie-Vianney, quartier Maurepas, a organisé son office à 16h, mardi 24 décembre 2019. Une manière d'attirer plus de monde ... et de faire participer les enfants.