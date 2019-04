Une messe de Pâques symbolique à la cathédrale Notre-Dame des Doms

Avignon, France

Le prêtre Daniel Bréhier n'en revenait pas de voir autant de monde à la messe de Pâques : "Nous avons donné la communion pendant dix minutes et nous étions plusieurs, c'est un signe." Près de 200 personnes étaient à Notre-Dame des Doms pour célébrer la résurrection du Christ. Pour le chanoine, aucun doute possible, " l'incendie de la cathédrale de Paris y est pour quelque chose. Ce qui se passe dans notre pays et plus généralement dans le monde nous amène à nous poser de vraies questions." L'événement a été évoqué à plusieurs reprises au cours de la cérémonie.

"Un moment de paix et de communion"

Après la procession, quelques fidèles se sont retrouvés à la sortie de la cathédrale. Parmi eux, Cathalina : "Nous assistons tous les ans à la messe de Pâques. C'est un moment de paix et de communion en famille."

Après s'être éloignée de son pupitre pour rejoindre ses proches, la responsable du choeur de l'église, Sophie confie : "Ca rend heureux et ça donne une très grande joie spirituelle. Nous avons eu une pensée particulière pour la communauté chrétienne de Paris."