Une messe en mémoire de Jacques Gaillot en cathédrale d'Évreux

Sous un grand portrait de Jacques Gaillot, la crosse et une des mirtes de celui qui fut évêque d'Évreux de 1982 à 1995, année de sa destitution par le pape. 200 à 300 personnes ont assisté à la cérémonie qui a débuté par les témoignages d'un paroissien et de deux anciens vicaires généraux.

La cérémonie a été célébrée par Mgr Christian Nourrichard © Radio France - Laurent Philippot

"Il aimait se mettre à l'écoute des souffrances, des cris de révolte " se souvient le père Jean-François. Des gestes qui, appuie Monseigneur Nourrichard, "nous font prendre conscience que Jacques Gaillot avait le souci de traduire en actes la bonne nouvelle de l'évangile".

Jacques Gaillot, "l'évêque rouge"

Dans l'assistance, beaucoup témoignent de leur sympathie et de leur respect pour l'ancien évêque d'Évreux. Il parlait*"haut et fort"* se remémore André, "c'était un homme dynamique qui osait parler aux gens, il n'avait pas peur". José lui se souvient de la présence dans la cathédrale du maire communiste d'Evreux Rolland Plaisance pour la dernière messe de Jacques Gaillot en janvier 1995*.* Pour Yves, ancien diacre, Jacques Gaillot reste "celui qui m'a proposé ma mission auprès des personnes séparées et divorcées". Parfois critiqué pour ses prises de position, Claire salue "un homme plein de convictions. Il avait certaines positions, on n'était pas obligé de les partager", mais "il a fait avancer des dossiers, notamment sur les sans-papiers" souligne celle qui s'est rendue avec Jacques Gaillot aux Journées Mondiales de la Jeunesse.