Une messe et une collecte en soutien aux Ukrainiens à l'église Saint-François d'Hérouville-Saint-Clair

Ce dimanche 27 février, l'église Saint-François d'Hérouville-Saint-Clair a organisé une messe dédiée à l'Ukraine et à la paix. Elle a aussi lancé une collecte solidaire pour venir en aide aux Ukrainiens.

Une messe "pour l'Ukraine et pour la paix" a été organisée ce dimanche 27 février 2022 au matin à l'église Saint-François d'Hérouville-Saint-Clair, au nord-est de Caen. Des temps de prière étaient dédiés au pays attaqué par la Russie et le drapeau ukrainien a même été projeté au début de la cérémonie. Et la paroisse Saint-François lance aussi une collecte solidaire pour venir concrètement en aide aux Ukrainiens.

Venir en aide aux Ukrainiens réfugiés

Cette collecte est en partenariat avec une église orthodoxe roumaine et vise à récolter des médicaments, des aliments et tous les autres types de produits de première nécessité.

Ils seront ensuite envoyés en Roumanie pour être distribués aux nombreux Ukrainiens qui y sont réfugiés mais aussi aux Roumains qui leur viennent en aide.

Puisque la Roumanie est limitrophe avec l'Ukraine et a déjà accueilli plusieurs milliers d'Ukrainiens depuis le début de l'assaut russe.

Une salle dédiée dans l'église

"Notre partenaire, l'église orthodoxe, a à sa disposition un camion de quatre tonnes, nous espérons le remplir au plus vite pour qu'il puisse partir et aider ces personnes dans le besoin", explique le père Laurent Berthout, le curé de la paroisse.

Pour tous ceux qui voudraient participer à la collecte, l'église Saint-François met à disposition une salle spécifique, ouverte tous les jours, pour recevoir les dons.