Une micro-crèche du Tarn fermée administrativement pour dysfonctionnements

C'est un arrêté préfectoral en date du 11 mai, le préfet du Tarn François-Xavier Lauch, sur demande de Christophe Ramond le président du conseil département ordonne la fermeture administrative de la micro-crèche "la maison de Winnie", située au nord de Gaillac. L'établissement se trouve dans une maison, dans une rue résidentielle non loin de l'avenue du Rhin et du Danube, la D922 . Décision à effet immédiat "pour des raisons de santé et d’éducation des enfants". Cette fermeture définitive est à effet immédiat.

Trop d'enfants, pas d'adultes qualifiés parfois dans la journée

À l'issue de quatre inspections entre décembre 2019 et mars dernier, les agents du Département en charge de la petite enfance, ont constaté des manquements à la pelle : un taux d'encadrement insuffisant, un surnombre d'enfants, l'absence de puéricultrices qualifiées à certains moments, des protocoles d’urgence non conformes et de manière plus globale un défaut d’attention et de soins apportés aux petits dès leur réveil.

Malgré les mises en demeure, aucune réponse n'a été apportée par le gestionnaire. L'établissement est donc fermé depuis le jeudi 11 mai. En théorie, il avait une capacité d'accueil de dix enfants, de 3 mois à 5 ans, gérés par quatre professionnelles dont une éducatrice.