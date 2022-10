Toussaint : une micro-entreprise de La Hague vous aide à entretenir vos sépultures

Au-delà d'une fête religieuse, la Toussaint est surtout un moment privilégié pour honorer la mémoire des proches disparus. Une période de l'année qui tourne parfois au marathon pour certains car il faut faire la "tournée" des cimetières. Pour d'autres, c'est compliqué de s'y rendre, en raison des kilomètres ou d'un état de santé trop fragile. Alors, des entreprises proposent des services. C'est le cas de Mémori'elle , une micro-entreprise fondée par une Vastevillaise de 38 ans, Lucie Le Tullier.

ⓘ Publicité

Je n'utilise que des produits naturels : pas de javel ni de pesticides. Mais un mélange d'eau et de savon noir, des éponges, des brosses... et de l'huile de coude ! - Lucie Le Tullier

"C'est un métier très saisonnier. Les deux moments de l'année où on a le plus de demandes, c'est à Pâques et surtout à La Toussaint", explique la secrétaire comptable de formation. La Toussaint, ça représente un pic d'activité : "je m'y prends deux semaines avant. Et là, je fais trois à six tombes par jour", souligne Lucie Le Tullier. Au lancement, la société avait trois à quatre clients ; désormais elle en compte une cinquantaine.

loading

Le nettoyage d'une sépulture prend en moyenne une demi-heure à une heure. La Vastevillaise intervient dans le nord du département, en particulier dans les cimetières de Cherbourg-en-Cotentin, de La Hague, du Val de Saire ou bien encore de Rocheville. Comptez en moyenne une cinquantaine d'euros le service. Trois prestations sont possibles : l'entretien (nettoyage), le fleurissement et désormais le rafraichissement des dorures sur les sépultures.

Pour contacter Lucie Le Tullier :