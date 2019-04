Une militante de la LDH placée en garde à vue à Montpellier après une manifestation de gilets jaunes

Montpellier, France

La Ligue des Droits de l'Homme dénonce une "garde à vue injustifiable". Une militante de la ligue des droits de l'homme a été placée en garde à vue lundi matin à Montpellier pendant huit heures. Cette étudiante de 23 ans, titulaire d'un master en droit était convoquée pour une audition libre. Camille Halut, observatrice pour la LDH lors des rassemblements de gilets jaunes a finalement été placée en garde à vue jusqu'à 18 heures. Elle sera jugée le 1 er octobre pour entrave à la circulation des véhicules lors de l'action des gilets jaunes sur l'autoroute au niveau des Prés d'arênes à Montpellier le 6 avril. Les manifestants avaient arrêté les automobilistes quelques minutes.

Appelons un chat un chat, c'est de l'intimidation de la part du système judiciaire

Pour Sophie Mazas, présidente de la LDH de l'Hérault, "cette garde à vue c'est de l'intimidation. Elle (ndlr : Camille Halut) n'a pas participé à la manifestation puisque notre rôle d'observateur nous astreint à une neutralité. Cependant, elle a été placée en garde à vue. Ce qu'on lui reproche c'est ce qui a été fait par les manifestants, qui relèvent de leur responsabilité, alors qu'elle n'est qu'en mission d'observation. Nous allons continuer à faire nos observations."

Guillaume, lui-même observateur pour la LDH lors des manifestations de gilets jaunes, est encore plus motivé depuis cette garde à vue. Pour lui, il ne peut pas y avoir de confusion entre les observateurs et les manifestants. Il ne comprend donc pas que l'on reproche une entrave à la circulation des véhicules à sa camarade. "Pour être visible, on a un chasuble, un casque avec des logos LDH et on se place, sur les côtés ou contre un mur, pour ne pas faire obstruction aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, il n'y a personne pour observer les pratiques policières de maintien de l'ordre".

Le fait que ce soit Camille Halut qui ait été convoquée n'est pas un hasard selon Jean-Jacques Gandini, de la LDH, "c'est le fait qu'elle est très en pointe pour voir ce qui se passe et documenter les situations qu'on pense qu'elle a été visée plus particulièrement que d'autres observateurs."

Vinci autoroute avait porté plainte évaluant les dommages à 5000 euros.