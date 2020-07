Une minute d'arrêt pour les bus de Limoges et Brive ce mercredi, en hommage au conducteur agressé à Bayonne

Les bus des réseaux TCL de Limoges et Libéo, de Brive vont s'arrêter une minute, à 19h30 ce mercredi soir. A l'intérieur, le conducteur et les usagers seront invités à respecter une minute de silence. Un hommage au conducteur de bus en état de mort cérébrale après une agression à Bayonne, dimanche.

Ne vous étonnez pas si votre bus marque un arrêt un peu plus long que d'habitude, ce mercredi à 19h30, à Brive et Limoges. Les véhicules vont se figer à 19h30 ce mercredi, pour une minute d'arrêt et de silence. Un appel national à l'initiative d'une intersyndicale et relayé par les deux réseaux de bus (Libéo à Brive et TCL à Limoges), en hommage au conducteur de bus de 59 ans, en état de mort cérébrale après une violente agression, dimanche, à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).

A 19h30 également, une marche blanche aura lieu à Bayonne, depuis le lieu de l'agression, à l'appel de la famille de la victime. Sur le réseau de bus de l'agglomération de Bayonne, les collègues de la victime ont annoncé un droit de retrait jusqu'aux obsèques.

Dimanche 5 juillet dans la soirée, le chauffeur a été victime d'une agression "d'une extrême violence" selon le procureur de Bayonne, alors qu'il voulait contrôler le ticket d'un des mis en cause et exigeait le port du masque pour les trois autres. Après avoir subi de nombreux coups, il avait été laissé inconscient sur le trottoir. Les quatre suspects ont été mis en examen et placés en détention provisoire ce mercredi.