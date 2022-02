Une minute de silence respectée devant le CHU de Besançon pour dénoncer la mort de l'hôpital public

Pour la première fois, des soignants se sont réunis, ce vendredi, devant le CHU de Besançon pour réaliser une minute de silence. Elle est dédiée à la futur mort de l'hôpital public selon le syndicat SUD. Tous les vendredis, ils se rassembleront pour interpeller les usagers et le gouvernement.

Les soignants et surtout les syndicats ne cessent d'alerter les usagers, leur direction et le gouvernement sur leurs mauvaises conditions de travail. Ce vendredi, une quinzaine d'usagers, syndiqués et soignants se sont rassemblés sur le parvis du CHU de Besançon sur un appel du syndicat SUD. Cette mobilisation s'est soldée par une minute de silence réalisée après un discours démontrant "la future mort de l'hôpital public". Ce genre de mobilisation se tient déjà depuis quelques semaines dans plusieurs établissements en France. À Besançon, c'est une première.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un taux d'absentéisme record au CHU de Besançon.

Le syndicat SUD solidaire tire la sonnette d'alarme vis à vis du manque de personnel. Environ 16% du personnel soignant est en arrêt maladie dans l'établissement soit environ 880 employés du paramédical sur 5.500. "C'est une première historique. C'est plus du double comparé à 2019 ", selon Marc Paulin, syndicaliste à SUD.

Les principaux manques sont dus à l'épidémie de COVID, aux burn-outs et au manque d'attractivité du secteur. "Nous avons environ 250 - 300 postes d'infirmiers et d'aides-soignants vacants", avoue Marc Paulin. En plus de cela,60% des étudiants infirmiers, formés à Besançon, vont retourner dans leur région d'origine à partir du mois de juillet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Nous avons peur que cet hôpital public, qui paraît robuste, s'effondre. - Marc Paulin, syndicaliste à SUD

En plus de c'est problème de personnel, toutes les opérations et diagnostiques déprogrammés depuis en 2021 devront être reprogrammés. "25% des opérations ont été reportées et 20% des diagnostics de cancer n'ont pas pu être réalisés", déplore Marc Paulin. Mais sans personnel supplémentaire, ce retard sera dur à rattraper.

Pour toutes ces raisons. Le syndicat SUD appel a une minute de silence tous les vendredis à 14h sur le parvis du CHU de Besançon.