Une mobilisation exceptionnelle pour faire respecter le confinement durant ce weekend de Pâques en Limousin

"Après trois semaines de confinement la tentation est évidemment grande de sortir et prendre l'air" reconnaît le préfet de la Corrèze. Surtout avec ces beaux jours. Mais Frédéric Veau ajoute immédiatement : "c'est vraiment une tentation à laquelle il faut résister". Et de rappeler que le respect des gestes barrières et des règles de confinement sont la meilleure solution pour venir à bout de cette épidémie. "Nous avons eu jeudi une légère diminution de 82 malades en réanimation, c'est un premier résultat qui est fragile et il faut vraiment continuer les efforts" conclut le préfet de la Corrèze

Des forces de l'ordre déployées partout

Si Frédéric Veau privilégie la pédagogie, il a notamment publié une vidéo sur les réseaux sociaux pour rappeler les consignes du confinement, il a parallèlement demandé aux forces de l'ordre d'être particulièrement présentes sur le terrain durant ces trois jours de weekend de Pâques. Entre 230 et 250 gendarmes seront mobilisés. "Nos avons un plan de contrôle sur l'ensemble du département" prévient Frédéric Veau en précisant que les forces de l'ordre vérifieront bien si les motifs de déplacement correspondent bien aux règles fixées.

Un véritable filet

Le dispositif sera comparable en Haute-Vienne. 226 policiers notamment seront mobilisés à Limoges. Du côté de la gendarmerie même si on ne donne pas de chiffres exacts sur la mobilisation on prévient qu'il sera difficile de passer entre les mailles du filet autant sur les axes principaux que secondaires. D'autant que tous les départements feront de même. "Celui qui s'imagine qu'il prendra les routes secondaires devra passer depuis le nord jusque dans le sud ou sur la façade atlantique en passant par tous les départements" souligne le colonel Olivier Médard, chef de la division opérations. Et inutile de s'imaginer qu'on pourra passer plus facilement par la Creuse. Le département mobilisera lui une centaine de forces de l'ordre durant ces trois jours.