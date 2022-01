Une mobilisation pour les salaires dans la Vienne

Plus de 500 manifestants de secteurs d'activités très divers mais avec les mêmes revendications ont arpenté les rues de Poitiers ce jeudi. Car si c'est d'abord pour une hausse des salaires que les manifestants ont répondu à l'appel des syndicats, le cortège composé de jeunes, d'étudiants, d'enseignants, de salariés du privé et du public ou encore de retraités demandent plus de moyens et une meilleure répartition des richesses.

C'est le cas de Laurence, salariée à la centrale de Civaux, qui a l'impression que beaucoup de promesses n'ont pas été tenue de la part du gouvernement et que "les riches deviennent encore plus riche et ceux qui se lèvent tous les matins doivent tout le temps payer." Un sentiment partagé par sa collègue Sylvie qui pense surtout "aux fonctionnaires qui n'ont pas d'augmentation, au point d'indice gelé et aux factures qui augmentent." Pour cette maman qui est venue avec ses enfants dans sa grande poussette, il s'agit de se faire entendre et de dénoncer des "choix politiques qui à l'heure actuelle sont faits pour les plus riches, pas pour ceux qui vont travailler tous les jours et qui galèrent".

Des jeunes dans le cortège

A droite, Bruce, étudiant en master de science politique à Poitiers apporte son soutien au mouvement © Radio France - Lucas Bouguet

Sous les masques, des visages plus jeunes se distinguent. Bruce, étudiant en master de sciences politique à Poitiers exprime son soutien au mouvement. Plus largement, il dit essayer de se battre "pour que tout le monde puisse avoir des conditions matérielles d'existences qui soient plus agréables."