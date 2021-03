Une Montpelliéraine lance une cagnotte en ligne pour aider un livreur de 75 ans

C'est une belle histoire, une solidarité au coin de la rue pour un inconnu. Lisa a lancé vendredi 19 mars une cagnotte en ligne pour aider un livreur Deliveroo de 75 ans. Cette Montpelliéraine ne connaît pas ce retraité mais elle a été touchée par son témoignage en octobre dernier dans Midi Libre. Âgée de 28 ans, Lisa s'est décidée il y a quelques semaines, après avoir vu Pierre (prénom d’emprunt) en bas de chez elle. Ce fut le déclic pour organiser un élan de solidarité. Près de 6.000 euros ont déjà été récoltés cinq jours après le lancement de la cagnotte sur internet.

"Je ne connais même pas son nom." Pierre n'est le véritable prénom du septuagénaire mais Lisa a déjà obtenu quelques informations sur lui : "Je sais qu'il travaille de 18 heures à minuit dans l’Écusson parfois jusqu'à Lattes. Il arrive à se faire 50 euros les soirs." Ce retraité aux faibles revenus est obligé d'enfourcher son vélo pour subvenir aux besoin de son couple. Il livre des repas tard pour compléter sa petite retraite et financer un fauteuil pour son épouse qui est en situation de handicap.

Touchée en plein cœur

Avec cette cagnotte, Lisa s'est lancée dans l'inconnu. "J'ai directement projeté sur mon grand-père parce que je suis très proche de mes grands-parents. De le voir travailler tard le soir à son âge, j'ai été marquée", explique la Montpelliéraine. Un sentiment de tristesse qui s'est mêlé à beaucoup de révolte : "Ce n'est pas audible, c'est impossible de le regarder, de ne pas réagir et agir."

J'ai eu le cœur serré de le voir - Lisa

Le succès de la cagnotte conforte Lisa dans son choix pour aider Pierre. Pourtant, elle a tout de même longuement hésité : "Je me disais 'mais qui je suis ?' Et puis j'ai vu ce boulanger à Besançon faire une grève de la faim pour obtenir des papiers à son apprenti." Quelques clics plus tard, la page "Un fauteuil pour la femme de Pierre" était lancée.

Une bouteille à la mer ?

Pour terminer l'histoire de la plus belle des manières, il reste le plus important. "Le but ultime ce serait qu'il se manifeste", espère Lisa. Discret sur sa situation, Pierre arpente les rues montpelliéraines sans faire de bruit. De nombreuses personnes témoignent sur les réseaux sociaux avoir déjà croisé la route du livreur de 75 ans près de la place de la Comédie notamment.

J'aimerais lui dire qu'il n'est pas seul - Lisa

Lisa ne quitte plus du regard son téléphone dans l'attente de l'appel de Pierre. Le livreur a le numéro de son ange gardien puisqu'une participante à la cagnotte lui a donné.