Volkswagen est une nouvelle fois dans la tourmente. Le constructeur allemand a annoncé en mai dernier le rappel de 410.000 véhicules à cause d'une défaillance au niveau des ceintures de sécurité. Une habitante de Montpellier propriétaire de l'une de ces voitures veut porter plainte.

Montpellier, France

410.000 véhicules Volkswagen posent problème : ils ont une ceinture défaillante. Le problème avait été révélé au mois de mai dernier et le constructeur avait annoncé le rappel des voitures en question. Plusieurs modèles du groupe Volkswagen présentent ce défaut : certaines Volkswagen Polo, mais aussi les voitures espagnoles Seat Ibiza et Arone. Sarah, Montpelliéraine de 29 ans a acheté une Polo qui a ce problème de ceinture. Elle en veut à Volkswagen.

En avril dernier Sarah, qui est conseillère en immobilier achète une Volkswagen Polo dernier cri, pour ses déplacements professionnels. En juin c'est la douche froide. Un courrier du constructeur allemand lui apprend que tous les passagers de sa voiture ne sont pas en sécurité : si elle prend un virage à droite la ceinture du siège gauche de la banquette arrière peut s'ouvrir à tout moment. Pour éviter ce problème le siège du milieu de la banquette arrière doit rester vide. Donc la voiture de Sarah passe de cinq places à quatre places.

Quatre mois en danger sans le savoir

"C'est ma voiture professionnelle, donc je conduis tous les jours des clients ou des commerciaux. Ce qui est inquiétant c'est que pendant quatre mois il y avait trois personnes derrière, j'ai mis des gens en danger sans le savoir" confie-t-elle. Et puis ce qui énerve la Montpelliéraine c'est que Volkswagen met du temps à réparer sa voiture.

"J’ai reçu une première lettre au début de l'été pour me dire de'apporter la voiture, donc je l'ai ramenée et je pensais que le problème était réglé et puis j'ai reçu une autre lettre le 9 septembre pour m'indiquer que le problème n'était pas résolu."

En attendant le constructeur allemand lui propose une autre voiture en location. Insuffisant pour Sarah qui est bien décidée à obtenir une réparation financière :