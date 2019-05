Une mosquée d'Albertville organise une journée portes ouvertes pour faire découvrir ses activités aux habitants

Albertville, France

La mosquée du chemin de la Contamine dans le quartier du Val des Roses à Albertville existe depuis près de huit ans. Créée au départ par la communauté franco-turque, elle fonctionne sous l'égide de la communauté islamique du Millî Görüs. Elle accueille jusqu'à trois cents fidèles lors de la prière du vendredi et des pratiquants de toutes origines. Son Imam, Salih Tutar, 27 ans, officie depuis deux ans et demi dans la mosquée, aidé d'une équipe de bénévoles, notamment pendant le ramadan. Cette année, la période de jeûne débute lundi 05 mai. Ce sera l'occasion le soir, après la prière, de faire table ouverte aux non-pratiquants, chemin de la Contamine.

Salih Tutar est ravi d'accueillir les visiteurs et de leur faire découvrir les lieux et sa religion : "certaines personnes posent des questions par rapport à la religion. Il y en a, ce sont des amoureux de la calligraphie, c'est une science à part. D'autres nous posent des questions sur l'histoire islamique".

ÉCOUTEZ : Salih Tutar, Iman de la mosquée du chemin de la Contamine à Albertville, Savoie Copier

La salle de prières de la mosquée du chemin de la Contamine à Albertville, Savoie © Radio France - Nathalie Grynszpan

Parmi les visiteurs, Jean-Louis, habitant d'Albertville. Il est catholique pratiquant et s'intéresse aux autres religions. À l'issue de la visite, il a bu un thé et s'est vu offrir une édition française du Coran : "ce que j'ai découvert et ce qui m'a surpris, c'est l'ouverture de cette mosquée sur le monde extérieur et le fait qu'ils ne soient pas repliés sur eux-mêmes".