Une mosquée dans l'ancien McDo de La Paillade, à Montpellier

L'ancien McDo de La Paillade, à Montpellier, abandonné depuis des années, a été transformé en salle de prière par l'association Vivre en paix et sera inauguré ce dimanche.

L'ancien McDo de La Paillade, à Montpellier, a trouvé une nouvelle vie : il a été transformé en mosquée. Cela fait des années que le fast-food a déménagé. Un autre établissement de restauration rapide a bien occupé les lieux quelques mois, sans succès. Mais depuis, le bâtiment est à l'abandon, à l'entrée du quartier.

Un espace de 300 m2 et de 2000 m2 de terrain qui ne servait ainsi plus à rien. L'association Vivre en paix a donc décidé de le récupérer. Elle était elle-même installée à quelques mètres de là, au pied d'un immeuble, dans une structure trop petite et inadaptée pour accueillir tous les fidèles. C'est pourquoi, l'association a jeté son dévolu sur l'ancien restaurant.

En effet, Vivre en paix a signé un bail de trois ans avec le propriétaire des lieux, avec pour objectif à terme, de devenir propriétaire, et elle a décidé d'ouvrir une salle de prière, baptisé officiellement Espace culturel et spirituel de Montpellier. Un lieu de prière et de rencontre ouvert depuis le 1er septembre et inauguré ce dimanche.

L'ancien McDo a été entièrement transformé.

Un nouveau visage pour La Paillade

Le lieu a été entièrement transformé. On reconnaît encore la silhouette du McDo et sur le sol, il y a encore les flèches qui indique le drive. Mais tout le reste a été transformé. Pour le plus grand bonheur des fidèles, heureux d'avoir cette toute nouvelle salle, bien plus confortable que la précédente. En effet, celle-ci était trop petit, obligeant parfois à organiser les prières à l'extérieur, gênant le voisinage, et elle ne disposait pas d'eau chaude.

Cette nouvelle mosquée est ainsi équipé de tout le confort et a en plus l'avantage de redonner vie à ce restaurant abandonné, comme l'explique Rachid : "C'était un lieu qui commençait à être insalubre, avec des tags... et je trouve que le fait que la salle de prière s'installe ici, ça donne une nouvelle vie à ce local", raconte-t-il. "Il a été nettoyé et ça redonne de la vie."

D'ailleurs, le fait que ce soit un ancien McDo a facilité les choses, d'un point de vue de sécurité et de mise en conformité : "C'était déjà un équipement recevant du public, donc les trottoirs étaient déjà accessibles aux personnes handicapées, il a juste fallu faire un aménagement intérieur", décrit Fatima Aboutayeb, la trésorière de l'association Vivre en paix.

Un lieu de rencontre et de partage

A l'intérieur, plus de comptoir, plus de tables, plus d'odeur de frites, mais une vaste salle, accueillante et confortable. "Nous, ce qui nous a intéressé, c'est surtout de pouvoir créer un lieu qui soit décent pour les fidèles", raconte Rachid Aboutayeb, le président de l'association. "Il se trouve que, par le plus grand des hasards, c'était un McDonald's. Et bien nous sommes heureux que ça prenne un autre visage."

Il s'agit avant tout d'un lieu d'ouverture vers les autres, pour Rachid Aboutayeb, le président de l'association.

Mais l'ambition de Vivre en paix va plus loin. "Le nom parle de lui-même. Aujourd'hui, ce lieu s'appelle officiellement Espace culturel et spirituel de Montpellier", explique Rachid Aboutayeb. "Vous voyez quatre mots : le mot espace, ce qui veut dire que c'est un lieu ouvert. Le mot culturel, donc on veut faire en sorte que la culture soit développée, que ce soit la culture musulmane ou la rencontre avec d'autres cultures. Et vous avez l'aspect spirituel, pour permettre la rencontre entre différentes spiritualités."

Le président de l'association a en effet à cœur "que ce soit un lieu de rencontre où, tout citoyen, musulman ou non musulman, peut se sentir chez lui. (...) Il peut y rencontrer des gens merveilleux, et nous aussi on veut rencontrer des gens merveilleux".

C'est un lieu qui doit être ouvert aux fidèles musulmans et aux autres confessions, pour essayer de développer ce vivre-ensemble qui nous manque tant." – Rachid Aboutayeb, le président de l'association Vivre en paix

L'inauguration a lieu ce dimanche à 14h30, au 268 avenue de Heidelberg à Montpellier. Tout le monde est le bienvenu. Il y aura des animations pour les enfants, des spectacles et des concerts gratuits, ainsi qu'un buffet.