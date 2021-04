Une mutuelle territoriale créée sur la commune de Bessines-sur-Gartempe en Haute-Vienne

Il y a trois ans, le département de la Haute-Vienne lançait sa mutuelle solidaire. Grâce à une association, cette mutuelle permettait des coûts moindres pour les habitants du département, "jusqu'à 30% d'économie" selon l'association Actiom. Cette initiative a aussi séduit l'agglo de Tulle, en Corrèze. Aujourd'hui, cette possibilité fait des émules à un autre niveau, le niveau communal.

Un projet qui ne coûte rien à la commune

C'est la maire de Bessines-sur-Gartempe, dans le nord Haute-Vienne, qui s'est saisit du dossier, contacté par une responsable du groupe Mutualia Alliance Santé. Elle lui propose de créer une mutuelle communale, qui permettrait aux Bessinauds et Bessinaudes de profiter d'une complémentaire santé en fonction de leurs revenus à moindre coût. "J'en avais entendu parlé par mes collègues, notamment à Saint-Léonard-de-Noblat" se souvient Andréa Brouille, première magistrate de la commune.

"A Saint-Léonard de Noblat, il y avait de très bons retours, à tel point qu'ils envisageaient de la mettre aussi en place à l'échelon intercommunal."

Séduite, Andréa Brouille et son équipe travaille à la délibération, finalement votée en conseil municipal. Pas d'opposition réelle à ce projet, qui, ne coûte rien à la ville. "Ce n'est pas payant, c'est juste un engagement envers un groupe, Mutualia, et une personne qui vient sur notre territoire et entame des démarches" auprès des habitants. Des démarches gratuites et sans obligation, évidemment.

Les permanences débuteront le vendredi 7 mai, dans une salle de la mairie, sur rendez-vous. L'objectif d'Andréa Brouille est de permettre "à ces Bessinauds qui ne vont pas consulter les spécialistes car ce n'est pas remboursé" puissent bénéficier d'une mutuelle "à moindre coût, et que la santé ne soit pas un frein".