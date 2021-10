Une Nantaise lance un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver l'ange gardien de son grand-père

Il a porté secours à Paul, 90 ans, alors qu'il était en détresse lors d'une de ses balades quotidiennes : la famille du nonagénaire veut maintenant remercier cet ange-gardien. Le mardi 5 octobre, Paul s'est soudainement senti mal alors qu'il était sorti se promener, non loin de sa résidence pour seniors à Rezé. C'est un jeune passant, dont il ne sait rien, qui l'a aidé à rentrer.

"Mon grand-père est allé se balader, mais au bout d'un kilomètre, un kilomètre et demi, il ne sentait plus ses jambes, raconte sa petite-fille, Charlène Melou. Il s'est assis, il perdait un peu ses esprits aussi." Le nonagénaire raconte ensuite qu'un jeune, d'une vingtaine d'années selon lui, est venu à sa rencontre pour l'aider à regagner la Villa Gingkos où il vit, face au tramway de Pont Rousseau. "Il a vu que mon grand-père était en état de grande faiblesse et l'a raccompagné, explique Charlène. _Ça a dû lui prendre un moment quand même car mon grand-père ne pouvait pas se déplacer facilement, il était en appui sur lui_, il le portait presque."

Appel sur les réseaux sociaux

Fatigué, en détresse, Paul n'a pas pensé à demander le contact ou le nom de son ange-gardien. Celui-ci s'est envolé une fois l'octogénaire ramené dans sa résidence, auprès des équipes de soins. Sa petite-fille a donc posté des messages dans trois groupes rassemblant des Nantais sur Facebook pour tenter de le remercier.

Charlène a lancé plusieurs appels sur les réseaux sociaux pour retrouver l'ange-gardien de son grand-père

Pour l'heure, nulle trace de ce sauveur. "On a peut-être une petite chance de le retrouver ! espère Charlène. On voudrait le remercier, et toutes les personnes qui sont solidaires au quotidien. Certains messages ont eu une énorme portée, avec un millier de 'j'aime' ! C'est l'occasion de faire passer un message de solidarité : _peut-être que pour ce jeune homme, c'était un petit geste, mais nous, on est heureux qu'il ait été là_."