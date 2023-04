Une nécropole gauloise découverte à Fameck

C'est une superbe découverte qui va permettre d'en savoir un peu plus sur notre histoire. Une nécropole a été mise au grand jour à Fameck, Zac de la Feltière. Il y a environ un mois, les archéologues ont fait cette découverte lors d'une fouille préventive avant la construction d'un lotissement. Ils ont découvert un monument funéraire circulaire datant du début de l'âge de Fer (entre 1500 et 500 ans avant notre ère) mais aussi des urnes funéraires, des ossements et des parures, datant du IIIème au Ier siècle avant notre ère, époque où les fameckois étaient des... médiomatriques !

ⓘ Publicité

Des urnes funéraires ont été retrouvées avec des amas osseux. © Radio France - Louise Joyeux

Un patrimoine exceptionnel

Une telle nécropole est assez rare à l'échelle de la Lorraine : "là on a une nécropole avec beaucoup de crémations et plusieurs monuments funéraires différents, la conservation est vraiment exceptionnelle", se réjouit Thibault Le Cozanet, l'archéologue responsable du chantier et membre de L 'Inrap (l'Institut national de recherches archéologiques préventives). A l'époque des gaulois, les rites funéraires étaient bien différents des nôtres : "Le corps du défunt était placé sur un bucher funéraire avec des objets qui représentent le mort ou sa famille, plus le mort a un statut important plus il aura d'objet avec lui, on brûle l'ensemble et les fragments sont ensuite récupérés et placé dans une urne." C'est l'étude de ces objets et des amas osseux qui va permettre de déterminer le statut social, l'âge mais aussi le genre des défunts. Une étude réalisée en laboratoire. Sur cette nécropole les archéologues ont par exemple prélevé une épée, mais aussi des parures (perles en verre etc.) Après étude, ces objets seront ensuite entreposés dans un dépôt archéologique et éventuellement montrer au public lors d'exposition.

Le chantier est mené par les scientifiques de l'Institut national de recherches archéologiques préventives - © Radio France - Louise Joyeux