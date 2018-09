Une Nîmoise a eu la main heureuse, elle a remporté un million d'euros en jouant au jeu "My Million" de la Française des Jeux. C'est dans un bar tabac de l'avenue Feuchères à Nîmes qu'elle validé sa grille.

Nîmes, France

Cent pour cent des gagnants ont tenté leur chance c'est bien connu, c'est ce qui est arrivé à une Nîmoise qui vient de remporter un million d'euros en jouant au jeu "My Million" de la Française des Jeux.

La chanceuse a validé une grille de l'Euromillion et tiré le bon code et donc le Jackpot au bar tabac de l'avenue Feuchères de Nîmes. Le gérant de l'établissement, Nicolas Bay est ravi. Il est persuadé que ce gain va attirer de nouveaux clients.

Peut-être que les gens vont se dire que notre point de vente est chanceux et on va avoir plus de clients

C'est la première fois qu'une somme aussi élevée est gagnée dans ce bar tabac situé juste en face de la gare. Il y a 7 ans un client avait remporté 125 000 euros, il avait trouvé le bon ordre du quinté.

Un million c'est magique, c'est très rare. Il y a qu'un seul gagnant sur la France par tirage, c'est tombé sur nous

Le principe est simple, pour gagner, il faut avoir validé une grille de l'Euromillion, puis on reçoit un code. Ensuite chaque mardi et chaque vendredi un code est tiré au sort et remporte le million.