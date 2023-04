Une notation indulgente et des partiels à distance à la fac Paul-Valéry de Montpellier

Les partiels à l'université Paul-Valéry de Montpellier se passeront en distanciel. Comme c'est déjà le cas depuis le début de la semaine puisque la fac est bloquée depuis le 14 mars. Les examens ne porteront que sur les cours vus avant le blocage, la plage horaire pour composer sera étendue. Et les professeurs devront être indulgents dans leur façon de noter. Les étudiants qui ont des problèmes d'ordinateur pourront aussi venir au pavillon informatique de la fac pour passer leurs partiels.

Partiels à distance, notation bienveillante

Le SCUM (Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier), syndicat étudiant majoritaire, voulait imposer une note plancher de 12/20 pour tous, sauf que c'est illégal. Une motion en ce sens avait été votée en conseil des études et de la vie universitaire (Cevu). Mais la présidence de l'université a convoqué un conseil extraordinaire ce jeudi pour la faire annuler.

Les modalités d'examen finalement votées, "c'est le strict minimum" pour Matéo, porte-parole du SCUM. "On le perçoit comme un entre deux. Mais au vu de la mobilisation actuelle, ce n'est pas assez. La présidence aurait pu faire plus. Aujourd'hui, on se mobilise contre le gouvernement, contre la réforme des retraites et ce n'est pas normal que la présidence ne soutiennent pas la lutte et votent le maintien des partiels."

Garance, une autre porte-parole du syndicat étudiant abonde en ce sens. "Clairement ce semestre, il ne s'est pas du tout déroulé dans des bonnes conditions de travail. C'est juste pas possible de noter les étudiants comme si ça avait été le cas."

Des étudiantes rassurées

À la sortie de la Bibliothèque Universitaire -seul bâtiment accessible sur le campus bloqué- deux étudiantes en première année de lettres modernes discutent. En apprenant la nouvelle, les voilà soulagées. "C'est une bonne décision de noter de manière bienveillante parce que je pense que pour beaucoup d'élèves ont besoin d'être en cours pour s'améliorer. Là on n'a même pas de cours en visio-conférence. On récupère des PDF que les professeurs nous déposent sur une plateforme en ligne. On n'a plus de vrai dialogue avec l'enseignant et on se retrouve vraiment seul face à la feuille" explique Clara, 19 ans.

Son amie, Lola, 18 ans, développe : "en soi, le dispositif voté est bien. Mais j'espère que les professeurs vont vraiment être très indulgents parce qu'ils sont réputés pour noter assez durement. J'ai déjà raté le premier semestre, là j'ai peur de rater mon année."

En attendant, la fac de Paul Valéry reste bloquée. La prochaine assemblée générale des étudiants pour voter, ou non, la poursuite du mouvement, aura lieu la semaine du 1er mai.