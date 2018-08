Aux confins de l'Indre, de la Vienne et de la Touraine, Monique Raynaud a lancé son entreprise : l'AmieMo. Son idée : proposer aux particuliers en vacances de venir nourrir les animaux domestiques "insolites"...

Indre, France

Dans son jardin, Monique Raynaud cohabite avec quelques chats, des chiens et des poules... dont elle n'est pas toujours la propriétaire. "Je fais aussi pension, mais ce n'est pas le gros de mon activité". Cette habitante de Vicq-sur-Gartempe (Vienne), monitrice de centre équestre de formation, a lancé il y a 5 ans "L'AmieMo", une autoentreprise de gardiennage d'animaux.

"Je me suis vite rendue compte qu'à la campagne, il y avait un vrai besoin. Je peux venir chez les gens pour nettoyer les box, nourrir les animaux, les sortir. Beaucoup font appel à moi pendant leurs vacances, mais certains me sollicitent aussi pendant l'année, parce que leur activité professionnelle ne leur laisse pas le temps de s'occuper de tout. Ou bien lors d'hospitalisation par exemple" détaille Monique Raynaud.

Poules, chèvres, ânes, lapins, rats, perroquets, chevaux et même tortues... la liste des animaux dont prend soin Monique est longue.

"C'est très prenant : il n'y a pas de vacances, pas de weekend et on ne gagne pas énormément d'argent. Mais c'est une passion ! Je me déplace dans un rayon de 30 kilomètres autour de Vicq-sur-Gartempe..."