Une nounou pour toutou

C'est un service qui séduit de plus en plus les maîtres de chiens et chats, le dog-stting: la garde d'animaux. A Beaucaire Brigitte Langry prend soin des quatre pattes des habitants qui partent en vacances. Les propriétaires et leurs toutous sont ravis.

Vous ne pouvez pas toujours amener Médor en vacances, vous avez une urgence et vous êtes coincés avec votre chien ou votre chat, pensez au dog sitting! Le dog sitting, littéralement "la garde de chiens" se développe un peu partout.

A Beaucaire depuis près d'un an Brigitte Landry prend soin, chez elle, des chiens et chats des habitants mais elle se déplace aussi à domicile pour nourrir les quatre pattes. "4 Pat' et maisons services" c'est le nom de son entreprise. Depuis 1990 Brigitte Landry s'occupe des animaux mais que des chats et des chiens. Chez elle à Beaucaire elle a aménagé une petite pièce surtout pour les chats mais tout le monde a quartier libre, il y a des paniers et des jouets un peu partout.

Je ne le fais que par amour, pas pour l'argent. Je suis en communication avec eux, même sans rien dire

En quelques temps Brigitte Landry est devenue indispensable pour certaines maitresses. Dès que les familles partent en vacances elle ouvre sa porte aux toutous et minous. Elle les promène. En revanche il y a une règle: Brigitte ne prend qu'un mâle chien à la fois pour éviter les disputes. Elle peut garder jusqu'à quatre chiens et quatre chats.

C'est une nounou formidable, si il n'y a pas Brigitte on ne part pas

Hendrix sur les genoux de sa maîtresse © Radio France - Camille Payan

Brigitte accueille les animaux chez elle mais elle se déplace aussi pour aller les nourrir ou les sortir. Certains maîtres préfèrent que leurs animaux restent chez eux, dans leur maison.

Elle vient deux fois par jour, elle passe un peu de temps avec eux, c'est parfait - Caroline maîtresse de Litchi et Kéops

Et quand elle n'est pas en balade avec les animaux Brigitte envoie aux familles les photos de leurs bêtes. Elle tient aussi à jour sa page Facebook pour que tout le monde puisse avoir des nouvelles.

Pour contacter Brigitte Landry: 06 64 21 18 09.