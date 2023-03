Une nouvelle action à Bayonne pour dénoncer l'abus des congés pour reprise ou vente du logement

Une trentaine de militants, t-shirts vert siglé Alda sur le dos, brandissant des pancartes, se sont alignés tout au long d'un cordon de chantier tendu sur plusieurs centaines de mètres autour de la résidence du Grand Basque et jusqu'aux maisons et immeubles en contrebas, longeant le stade Didier-Deschamps à Bayonne. Au total, 302 logements ont ainsi été délimités par le périmètre du cordon. Un petit quartier. Le symbole des 302 procédures contentieuses d'expulsion suite à un congé pour reprise ou vente du logement, enregistrées en 2019 au tribunal de Bayonne, selon le ministère de la Justice. Enorme. Selon la Fondation Abbé Pierre, qui a communiqué les chiffres à Alda, ce nombre dépasse celui des mêmes procédures enregistrées à Marseille (90), Lyon (47), Toulouse (58), Nice (58) et Nantes (22) réunies, et dont la population totale est pourtant 10 fois supérieure à celle dans le ressort du tribunal de Bayonne.

Lien avec l'augmentation des résidences secondaires et touristiques

"C'est beaucoup, confirme Sarah Coupechoux, responsable Europe pour la Fondation Abbé Pierre. Au niveau national on est sur 4.000 procédures." Le Pays Basque, demi département, représente donc à lui seul près de 10% de l'ensemble. Les explications et facteurs sont multiples estime la responsable de l'organisation, ancienne chargée d'études pour le logement des défavorisés, mais "évidemment le fait d'être dans une zone tendue, cela fait partie des causes possibles et on peut s'interroger sur le lien entre une augmentation du nombre des résidences secondaires, une augmentation des locations touristiques et ce nombre important de congés."

Pour autant, et pour une fois, ces pratiques dénoncées par Alda, habituée des coups d'éclats pour dénoncer les baux frauduleux et les pratiques illégales de propriétaires, sont autorisées par la loi. Un propriétaire peut tout à fait donner congé à son locataire afin de récupérer son bien, soit pour y habiter, soit pour le vendre, mais pas pour le relouer plus cher, ce qui arrive parfois. Outre le fait que l'administration ne dispose pas de moyens de contrôle de la légalité des motivations du propriétaire, l'association dénonce surtout les conséquences pour les locataires dans une zone comme le Pays Basque où il est très difficile de retrouver un logement rapidement et à prix abordable pour nombre de foyers. Elle demande donc, avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, que l'Etat pose des limites à cette pratique.

7 propositions d'encadrement du congé

Alda propose ainsi, dans les zones tendues comme l'est le Pays Basque, d'adopter un certain nombre de mesures pour encadrer les congés pour reprise ou vente et en limiter les effets sur le marché locatif saturé :

Recenser le nombre de congés pour vente et pour reprise puisqu'aucun n'indicateur n'existe sur leur nombre exact Réserver un accès au parc social pour les locataires qui font l'objet de ces congés Dans les zones tendues, le triplement du délai du propriétaire pour donner congé à son locataire. Aujourd'hui de 6 mois, il passerait donc, selon cette proposition, à 18 mois pour un bail de 3 ans et à 9 mois au lieu de 3 mois aujourd'hui pour un bail d'un an. "Aujourd'hui, c'est impossible en 6 mois de trouver à se reloger", plaide Malika Peyraut, porte-parole d'Alda Etendre la protection contre les congés pour vente, qui épargne aujourd'hui les locataires de plus de 65 ans, aux personnes invalides Interdire les congés pour les logements transformés en résidences secondaires Aucune procédure d'expulsion entamée dans les cas des congés pour vente tant que les locataires n'ont pas trouvé à se reloger. En cas d'absence d'installation familiale constatée 6 mois après le congé pour reprise, que celui-ci soit déclaré frauduleux et donc annulé avec obligation de mise en location à l'année, les anciens locataires étant prioritaires pour le logement concerné.

Alda appelle par ailleurs la communauté d'agglomération pays basque (CAPB) et les communes à mettre en place une véritable police des logements, face à l'ampleur des fraudes sur les baux et locations en Pays Basque.

De son côté, Sarah Coupechoux émet également la possibilité, dans les zones tendues, de ne pas autoriser les congés pour vente, celles-ci restant possibles mais avec le logement occupé, comme en Allemagne. "Ce sera vendu certes un peu moins cher, mais dans un prix de l'immobilier qui a explosé, les propriétaires ne devraient pas y perdre", affirme la responsable Europe pour la Fondation Abbé Pierre.