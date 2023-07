Une nouvelle ambulance achetée par l'association Pompiers Missions Humanitaires va quitter Caen pour l'Ukraine

Plus d'un an après le début de la guerre en Ukraine, l'association caennaise Pompiers Missions Humanitaires poursuit plus que jamais son soutien aux civils victimes du conflit avec la Russie. Et cette fois il ne leur a suffi que quelques jours pour préparer leur nouvelle mission. Il faut dire que l'association a bénéficié de la générosité d'un donateur désireux de rester anonyme : un entrepreneur qui lui a fait un don de 8.000 euros.

ⓘ Publicité

"Avec les 8.000 euros, on a acheté une ambulance"

Mickaël Richomme le président de Pompiers Missions Humanitaires, explique : "Avec les 8.000 euros, on a acheté une ambulance".

Le véhicule à bord duquel va partir l'équipe de trois bénévoles date de 2017. Il a été reconditionné et va partir rempli. "l'ambulance est pleine à craquer" explique le président de l'association. "à l'intérieur dix défibrillateurs, plus de 5.000 euros d'atèles, et divers autres matériels pour soigner les victimes d'un pays en guerre".

Mickaël Richomme le président de l'association montre les matériels dont elle dispose pour venir en aide aux populations © Radio France - Carole LOUIS

Dixième ambulance envoyée en Ukraine par l'association

l'ambulance qui va rejoindre l'Ukraine © Radio France - Carole LOUIS

Les trois bénévoles, un ancien gendarme, une ex-policière et un infirmier pompier volontaire vont quitter la caserne d'Ifs (Calvados) en fin de semaine, direction la Pologne d'abord avant de passer la frontière avec l'Ukraine. "Un passage de frontière très compliqué et qui peut prendre plusieurs heures" assure Dominique Rose le chef de la mission, qui signe là son deuxième voyage.

Tous trois ne resteront que quelques heures sur place en Ukraine. Ils remettront l'ambulance à leurs contacts sur place qui eux l'achemineront vers l'hôpital auquel elle est offerte, dans une zone proche des combats où les victimes sont nombreuses. Retour ensuite vers la Pologne où la mission caennaise prendra un avion pour son retour vers la France.