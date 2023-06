Une nouvelle application pour voyager sans réservation et à 90 euros par mois maximum sur les TER en Occitanie

"+ = Flex", c'est le nom de la nouvelle application que lancent la région Occitanie et la SNCF pour simplifier les trajets sur les trains TER liO. Elle sera active à partir du 1er août 2023. La philosophie de cette offre ? Simplifier le voyage, s'adapter aux usagers, les fidéliser, et contenir le prix.

Concrètement, il suffit de télécharger l'application puis de l'activer au moment de monter dans le train. Elle va enregistrer la gare de départ et la gare d'arrivée puis calculer le prix à payer. Le voyageur est débité à la fin de chaque mois pour l'ensemble des trajets qu'il a effectués.

"C'est un vrai changement de fonctionnement, explique Philippe Bru, directeur régional de SNCF voyageurs Occitanie. Vous n'êtes plus obligé de réserver un billet à l'avance, de vous adapter à l'offre, mais c'est l'offre qui s'adapte à vous !" Cela évite par exemple de devoir échanger un billet au dernier moment parce qu'on a choisi de changer de train.

Jamais plus de 90 euros par mois

L'offre "+ = Flex" se veut aussi attrayante par son prix. Chaque voyageur paie le cumul de ses trajets, mais dans la limite de 90 euros par mois. "Quand vous atteignez 90 euros, c'est comme si vous vous mettiez à voyager gratuitement jusqu'à la fin du mois", illustre Philippe Bru.

Des réductions sont aussi prévues : -20% dès le 2e trajet du mois, -50% à partir du 5e, et jusqu'à -90% à partir de 30 trajets. Peu importe les trajets : "Aujourd'hui, si vous avez un abonnement Montpellier-Sète, vous pouvez voyager en illimité sur ce tronçon mais quand vous en prenez un autre, vous payez plein tarif, détaille Philippe Bru. Avec +=Flex, vous bénéficiez de vos réductions accumulées même sur une autre ligne." Les plus fidèles pourront même cagnotter leurs dépenses du mois et s'en servir pour acheter des billets le mois suivant.

"L'objectif c'est d'avoir le TER le moins cher de France", revendique Jean-Luc Gibelin, vice-président de la région Occitanie en charge des transports. Ce plan fait suite aux offres "+=0", à destination des jeunes, "+=1" pour les seniors, et aux billets à un euro les premiers dimanches du mois. Avec un cap : "Atteindre 100.000 voyageurs sur le réseau liO le plus vite possible".

