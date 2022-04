Kolibri, une nouvelle application pour lutter contre le harcèlement scolaire

L'application Kolibri, lancée jeudi 7 avril, permet de mettre en lien les enfants et leurs parents et d'alerter immédiatement en cas de violences ou de harcèlement scolaire.

Comment aider et protéger nos enfants et petits-enfants victimes de violences ou de harcèlement scolaire ? Une nouvelle application a été lancée jeudi 7 avril par l'association Marion la main tendue, du nom de Marion Fraisse, 13 ans, victime de harcèlement à l'école qui s'est suicidé en 2013. Kolibri permet de maintenir un lien permanent avec l'enfant. Pour cela, il doit télécharger l'application, tout comme ses parents, ses grands-parents ou sa nounou par exemple.

Une météo des émotions

En cas de violences ou harcèlement, l'enfant peut envoyer un SOS immédiatement, avec une jauge pour évaluer la gravité du problème. "Dès lors vous pourrez immédiatement intervenir pour le mettre en sécurité et entamer des démarches à l’encontre des harceleurs, et faire cesser les faits de harcèlement ou de cyber harcèlement", explique le site de l'application. Autre fonctionnalité de Kolibri : la "météo des émotions", pour partager son humeur avec cinq smileys différents, du plus heureux vert, au plus malheureux rouge. Cette "météo" permet à l'enfant de dire ce qu'il ressent d'une façon simple, sans avoir à l'écrire.

L'application donne aussi accès aux numéros d'écoute d'urgence en cas de besoin : le 3018 et le 3020, avec des professionnels au bout du fil. Elle propose également des tutoriels, pour sensibiliser au harcèlement scolaire. Kolibri est destinée aux enfants de 9 à 17 t'ans, l'application, bien sûr gratuite, est disponible sur les téléphones Android et Apple.