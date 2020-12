Une nouvelle association landaise lance une enquête sur l'homophobie et la sérophobie

Des insultes, des attaques sur le web et les réseaux sociaux, des discriminations dans la vie de tous les jours ou même des agressions physiques : la nouvelle antenne LGBT+, Nos couleurs 40, cherche à recenser les actes homophobes ou sérophobes dans les Landes. Les victimes mais aussi les témoins sont donc invités à y participer, en ligne ou lors de permanences de l'association. Le but selon Bernard Gachen, l'un des animateurs de cette antenne, c'est "d'établir un diagnostic" local avant de partir sur le terrain, "un état des lieux local pour être le plus efficace dans nos actions."

Un état des lieux local

Des enquêtes sont régulièrement faites mais au niveau national. Pour Bernard Gachen, "connaître de manière précise ce qu'il se passe dans les Landes, c'est très important parce que cela permet de cibler nos actions vers les personnes, vers les territoires qui sont les plus impactés ou pour lesquels il faut apporter une réponse."

La volonté, c'est d'abord d'établir un diagnostic pour déterminer un plan d'action précis pour l'année 2021 - Bernard Gachen

Des interventions en milieu scolaire et dans les clubs de sport

L'association a ensuite prévu de se déplacer sur le terrain. Dans les établissements scolaires d'abord, puisqu'elle est reconnue d'intérêt général et agréée par l'Education nationale. Mais "il y a aussi d'autres terrains qui sont aussi en nécessité, comme les clubs de sport", ajoute Bernard Gachen.

Pour y répondre

Si vous êtes témoin ou victime et que vous souhaitez participer, vous pouvez répondre en ligne ou lors de permanences de l'antenne, qui se déplace régulièrement dans les communes landaises. L'enquête dure quatre mois, jusqu'au 21 avril prochain. Les résultats sont attendus eux avant le 17 mai, journée mondiale contre les LGBTphobies.