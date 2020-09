Une nouvelle bagarre au Mondial de la pétanque La Marseillaise

Le mondial de la pétanque La Marseillaise à nouveau perturbé par une bagarre. Il y avait déjà eu coups entre deux équipes de boulistes dimanche dernier au mondial de la pétanque au parc Borély, ce mardi après-midi c'est entre un joueur et un spectateur qu'il y a eu une altercation. Alors que les tribunes sont pleines pour assister à un 8ème de finale, la température monte quand un tireur surnommé "Kiki" s'apprête à jouer.

Lorsqu'il tire il entend des mots déplacés depuis les tribunes. Le score est à 11 à 4 en faveur de l'équipe adverse. Alors quand il entend les spectateurs le joueur se tend. Il frappe la boule de son adversaire mais il prend un carton jaune de la part de l'arbitre. C'est à ce moment là qu'il retourne en direction de la où il a entendu les moqueries. Agacé, énervé il va jusqu'à monter dans les tribunes et s'en prendre à un spectateur qui lui s'en serait pris à un membre de sa famille. Les coups partent. Des échauffourées éclatent, des agents de sécurité sont obligés d'intervenir pour calmer tout le monde.

Le sentiment qu'on a c'est de la déception pour tous les bénévoles. Ça fait quatre mois que les bénévoles œuvrent nuit et jour et on se dit tout ça pour ça. Ça ne doit pas arriver - Pierre Guille président du Mondial

La partie a donc été arrêtée. L'équipe qui menait a été qualifiée mais celle de "Kiki", elle, a été disqualifiée, exclue par la fédération.

On a entendu le joueur, il a pété les plombs, il s'est excusé mille fois. Il a dit qu'il avait vu un membre de sa famille en difficulté alors il est parti en courant. Mais quand on est sportif de haut niveau et en 8ème de finale du Mondial de la pétanque on n'a pas à faire ça - Pierre Guille