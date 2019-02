Une nouvelle boutique à Nîmes pour vendre les produits des agriculteurs du Gard

Nîmes, France

Adossé au Mas de l'agriculture, à Nîmes, cette nouvelle vitrine des produits locaux se compose de deux espaces. Une boutique de 1000 m2 dans laquelle ont pourra trouver des légumes, des fruits, de l'épicerie, des olives, de la viande fraiche et plusieurs dizaines de référence de vins. Le tout produit dans le Gard.

" C'est une maison agricole avec des agriculteurs qui viendront expliquer leur métier, leur savoir-faire. Ils viendront parler de leurs produits, les faire déguster. "

Jérome Papaïx, chargé de projet à la Chambre d'agriculture du Gard Copier

Les clients via internet, auront aussi la possibilité de faire leur commande et de récupérer leurs produits grâce au Drive. On pourra également les consommer sur place dans le restaurant installé juste en face de la boutique. 80 couverts. La gestion en a été confiée à Olivier Douet, le chef du Lisita et de la brasserie l'Annexe à Nîmes. La boutique et le restaurant seront reliés par une grande terrasse.

Un projet porté par les agriculteurs

C'est une société commerciale SAS qui exploitera le magasin de vente. Près de 3500 agriculteurs ont investi collectivement près de 400 000 euros de capitaux.

Ce sont les agriculteurs du département qui se sont mobilisés pour former le capital social de cette SAS.C'est pour valoriser et vendre leurs produits. C'est pour garder la valeur ajoutée qui trop souvent s'en va. "

" Un capital exclusivement agricole " Copier

Un capital auquel les consommateurs pourront prendre part également. Une dizaine de salariés seront employés.

Les deux bâtiments construits en verre et en pierre du Pont du Gard devraient être terminés en mai. L'ouverture aura lieu dans la foulée.

La future boutique de 1000 m2 © Radio France - Sylvie Duchesne