La ville de Paris lance une nouvelle campagne d'affichage pour inciter les Parisiens à faire encore mieux en matière de propreté... avec des messages encourageants et non culpabillisateurs.

Paris, France

La ville de Paris lance une nouvelle campagne de promotion de la propreté, dans les stations de métro et rues de la capitale, à partir de ce mardi, et durant une semaine, pour inciter les Parisiens à faire encore mieux...

Il faut dire que la saleté des trottoirs est souvent le premier grief des touristes étrangers et c'est l'un des chevaux de bataille de la ville. Alors pour inviter chacun à se prendre en main, pas d'affiche culpabilisatrice cette fois-ci, bien au contraire.

"Merci", "Bravo", ou encore "Houra", écrit en noir, en gros et en gras... sur fond vert... : clair, bref et percutant.

Une campagne que la ville de Paris a voulu positive et mobilisatrice afin d'éveiller les consciences des pique-niqueurs -par exemple- qui ont tendance à laisser leur déchets, des fumeurs qui jettent encore trop souvent leurs mégots par terre, ou des habitants qui abandonnent de plus en plus souvent des déchets encombrants ... en bas de leur immeuble.

Les services de la ville en enlève 2 700 chaque jour : les deux tiers, après avoir été prévenus... le tiers restant... étant donc des dépôts sauvages.

L'an dernier plus de 100.000 PV de 68 € ont été distribué par la brigade ant-incivilité, brigade qui par ailleur a été renforcée, depuis le mois de janvier... passant de 1900 agents à 3200.