Une nouvelle carte interactive pour mieux localiser les services publics dans la métropole nîmoise

Nîmes et Nîmes Métropole proposent un nouveau service, élargi et actualisé : une carte interactive pour "mieux localiser les services publics".

Vous avez parfois du mal à identifier, et localiser les services publics disponibles dans votre secteur ? Culture, sport, services administratifs, mobilité, ou encore santé. La Ville de Nîmes et Nîmes Métropole proposent une nouvelle carte interactive plus pratique et accessible. Vous pouvez désormais la consulter sur Internet sur nimes.fr .

Les services sont géolocalisés, et la carte est disponible sur ordinateur ou smartphone 24h/24.

L’outil est également pratique pour constituer les dossiers d'urbanisme des usagers, à partir de l'onglet "Cadastre et Urbanisme".