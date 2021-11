Une nouvelle centenaire dans un Ehpad de Mont-de-Marsan

Dans un Ehpad de Mont-de-Marsan, l'une des résidentes, Denise Départ, vient de fêté ses 100 ans. Ses proches et des soignants était autour d'elle pour souffler les bougies.

Denise Départ a fêté ses 100 ans en compagnie de ses proches et ses soignants.

"J'ai vécu mon anniversaire très bien, et j'ai été gâté en plus", lâche Denise Départ devant ses proches et les soignants d'un Ehpad de Mont-de-Marsan, a maintenant 100 ans.

"Elle en parle depuis presque un an maintenant", raconte Delphine Martinez de l'Ehpad des rives du midou de Mont-de-Marsan. "Elle pensait qu'elle n'y arriverait pas. Alors elle a été agréablement surprise."

Denise Départ, lors de ses 100 ans à l'Ehpad des rives du midou de Mont-de-Marsan. © Radio France - Tristan Barraux

Sa fille Huguette, aujourd'hui parisienne, est venue pour l'occasion. "C'est une famille de centenaire, j'espère qu'on vivra aussi longtemps", sourit-elle.

Toujours en pleine forme, Denise Départ a une seule faiblesse : elle entend très mal. "La communication est difficile avec elle. Mais sinon elle va très bien. Quand on la voit, on se dit que c'est pas croyable."

Les 100 bougies font de Denise, la doyenne de l'Ehpad.