Une nouvelle centrale photovoltaïque à l'Isle-sur-la-Sorgue

L'Isle-sur-la-Sorgue fait un pas de plus vers la transition énergétique. La commune vauclusienne vient d'inaugurer une centrale photovoltaïque de 5 hectares, soit plus de 8.000 panneaux solaires. Elle a vu le jour sur un site municipal à l'abandon appelé les Calottes, une décharge, dans le hameau de Saint-Antoine. Lancée en novembre 2022, cette centrale permet de couvrir les besoins en électricité de 3100 habitants.

De l'énergie durable en circuit-court

Le projet est porté par l'entreprise montpelliéraine Valeco qui s'inscrit dans une politique de développement des énergies renouvelables porté par la mairie depuis 2019 : l'hippodrome, le boulodrome, des parkings, des gymnases et une salle des fêtes ont en effet été recouverts de panneaux photovoltaïques. Si on cumule tous ces projets, l'électricité produite couvre la consommation en électricité de 5.000 habitants, soit un quart de la population de l'Isle-sur-la-Sorgue.

Cette énergie créée par le soleil vauclusien ne leur est pas directement redistribuée. Elle est vendue au réseau mais l'électricité va au plus près nous explique Valeco. Les riverains du site, peu importe leur fournisseur, consommeront donc très probablement l'électricité de la centrale. Une énergie en circuit court donc et durable, dont le prix est stable, ce qui est un atout majeur en cette période d'inflation.

Autre mérite, la mairie récupère de l'argent. Elle loue le terrain pour 30 ans à Valeco. L'entreprise a déjà versé 300.000 euros puis dans 15 ans paiera un loyer annuel. "On s'inscrit pleinement dans la transition écologique, on est au-delà des obligations légales, pour être plus vertueux", explique le maire, Pierre Gonzalvez.