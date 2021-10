Une nouvelle cérémonie du souvenir à Saint-Dionisy en mémoire de la famille décimée de Martine Cancel

Les proches et les amis de Martine Cancel se rassembleront ce dimanche au cimetière de Saint-Dionisy. Il y a exactement 3 ans, Martine, a perdu ses deux filles, beau-fils et ses deux petits enfants dans un incendie dans leur résidence de vacances en Guadeloupe. L'enquête est toujours en cours.

Beaucoup d'émotion à 11 heures ce dimanche dans le cimetière de Saint-Dionisy (Gard). Un rassemblement autour de Martine Cancel, l'ancienne patronne du camping Mer et Camargue de Calvisson. Il y a exactement 3 ans, ses 2 filles, ses beau-fils et ses deux petits fils périssaient dans l'incendie de leur résidence de vacances à Saint-François en Guadeloupe. L'enquête est toujours en cours et Martine n'a toujours pas fait son deuil. En 2019, elles avaient été plus d'une centaine de personnes a assisté à une marche blanche. L'année suivante, un dépôt de gerbe avait ravivé de biens douloureux souvenirs.

Une famille de 6 personnes décimées

Ils s'appelaient Alexandra, Vanessa, Georges, Alain, parents de Thomas, 12 et Hugo 16 ans. Tous ont péri dans cet incendie parti d'un barbecue, évoquait-on à l'origine. Une famille en Guadeloupe, le 22 octobre 2018, tous sont revenus le 8 Novembre dans un cercueil, souffle dans un sanglot retenu Martine Cancel. "Véritable mère courage, encore debout alors que 3 ans après elle est toujours sans nouvelle de l'enquête". Lidia Joaquim était sur place. "Il a fallu reconnaître les corps, puis les raccompagner en France dans la soute d'un avion, c'était dur, c'est encore très dur". Un accident parti de l'embrasement d'un barbecue ? "Je ne sais pas, en tout les cas à l'époque, le procureur en Guadeloupe a ouvert pour homicide involontaire".

Reportage au camping Mer et Camargue de Calvisson (Gard). Copier

Une mère, belle-mère et grand-mère très entourée

"Chaque fois que je suis là, je vois une voiture, je crois qui vont en descendre", Martine n'a pas fait son deuil. Avec sa famille - jusqu'en janvier dernier, elle était la propriétaire du camping de Calvisson. Sylvain Delachaussée qui a repris le flambeau, "c'est une femme très courageuse, elle a des hauts et des bas, nous faisons au mieux pour l'entourer". La solidarité aussi du village de Calvisson qui n'a pas manqué de se manifester à chaque commémoration du terrible drame..

"Nous serons toujours là pour Martine". Copier

Cérémonie du souvenir ce dimanche à Saint-Dionisy

Le rendez-vous est à 11 heures ce dimanche, une nouvelle occasion de soutenir Martine Cancel. "Je sais que le temps judiciaire est long" dit-elle, trop long. C'est Catherine Szwarc, avocate à Montpellier (Herault) qui défend ses intérêts. "Elle se démène pour faire avancer le dossier" mais les investigations sont encor en cours, "les parties civiles ne sont pas informées". 3 ans sans nouvelle, "c'est dur". Tenir, tenir encore pour "enfin connaître la vérité".