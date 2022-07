Une nouvelle charte de la vie nocturne signée à Lille

La ville de Lille et les organisations professionnelles du secteur de la nuit ont signé le vendredi 8 juillet une nouvelle charte de la vie nocturne. Ce document rassemble plusieurs recommandations afin d'apaiser les soirées lilloises, sans faire une croix sur la fête.

Une nouvelle charte de la vie nocturne a été signée le vendredi 8 juillet par la ville de Lille et les professionnels du secteur de la nuit, près de 20 ans après la première version, qui remontait à 2003. Ce document est le fruit du travail du conseil lillois de la nuit, qui rassemble depuis novembre dernier des gérants d'établissements, des riverains, et des noctambules. Ensemble, ils ont donc rédigé plusieurs recommandations afin de concilier les envies de fête des uns, l'activité économique des autres, et la tranquillité des habitants.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Via cette charte, divisée en 4 chapitres thématiques, les patrons de bars s'engagent par exemple à interdire l'entrée de leurs établissements à toute personne ivre, à limiter la sortie des fumeurs, à respecter les volumes sonores autorisés pour la musique, à interdire les open bars, à nettoyer les abords de leurs commerces après la fermeture ou encore à lutter contre toute forme de discriminations ou agression sexuelle.

"Avec cette charte, on veut qu'il y ait une vie nocturne à Lille, que les exploitants puissent s'en sortir sur le plan économique et nous souhaitons aussi la tranquillité des riverains," assure la maire de Lille Martine Aubry.

Rien de coercitif

Pour autant, ce document n'est pas coercitif, il s'agit juste d'un guide avec des recommandations. "C'est un rappel des bonnes pratiques de vie entre une ville et ses commerçants, et ses habitants. Rien de bien nouveau, reconnait Olivier Delannoye, président du groupement national des indépendants (GNI) du Nord, signataire de la charte. Mais de nouveaux acteurs apparaissent dans notre profession, et il faut leur rappeler les règles à respecter."

Toutefois, certains habitants des quartiers festifs sont moins convaincus sur l'utilité d'une telle charte. "Ca n'engage à rien, même si ça peut permettre la base d'une discussion, estime un membre du collectif de riverains du secteur Masséna-Solférino. Si ça nous permet d'être plus tranquilles, et de ne pas retrouver du vomis ou de l'urine quand on ouvre la porte le matin, je suis tout à fait d'accord. Mais il faudra voir à l'usage."

Pour que ça marche vraiment, les professionnels appellent aussi les noctambules à la responsabilité. "Ils sont les premiers à se plaindre que la vie nocturne est parfois pauvre, mais ce sont aussi les premiers à faire un peu n'importe quoi, affirme Camille Muller, présidente du collectif culture Bars-Bars, dans les Hauts de France. On aimerait bien que les clients prennent conscience que leurs actes ont des conséquences sur nos lieux."

Car avec ou sans la charte, les sanctions existent. Au premier semestre de 2022, 321 procès verbaux ont été dressé à Lille pour nuisances sonores et 6 fermetures administratives ont été prononcé dans la ville par la préfecture du Nord.