Une collecte de jouets en Alsace, pour les enfants en situation de précarité

Comme chaque année depuis quatre ans, l'association "Les 2 roues de l'espoir" organise une collecte de jouets à travers l'Alsace. Malgré le confinement, l'opération obtient un beau succès. Plus d'un millier de jouets ont été récupérés pour l'instant. Les dons sont possibles jusqu'au 1er décembre.

Comme chaque année, l'association "Les 2 roues de l'espoir", installée dans le Haut-Rhin, organise une collecte de jouets, pour les enfants alsaciens en situation de précarité. L'opération est soutenue par la Croix Rouge.

Des dons venus d'Alsace et de toute la France

L'opération se déroule jusqu'au 1er décembre, pour faire vos dons de jouets, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook des "2 roues de l'espoir".

Les jouets seront distribués dans le courant du mois de décembre, à près de 500 enfants. Les enfants sont hébergés dans deux maisons de l'enfance à Mulhouse et Seppois-le-Bas, mais aussi à l'association "Toutes à moto", installée à Schaeffersheim, dans le Bas-Rhin, dans le cadre de l'opération "Les bébés du cœur ".

la collecte est déjà bien avancée - Les 2 roues de l'espoir

Malgré le confinement et l'épidémie de coronavirus la collecte touche beaucoup de monde et les dons affluent.

" Les dons viennent de partout. D'Alsace, mais aussi du nord ou du sud de la France. Nous ne demandons pas de jouets neufs, mais des jouets d'occasion, déjà utilisés qui peuvent avoir une deuxième ou une troisième vie. Ce qui sera magique, ce sera le sourire des enfants quand interviendra la distribution" explique Franck Stampfler, le président de l'association " Les 2 roues de l'espoir".

L'association est connue pour les distributions de cadeaux des pères Noël à moto.