Une nouvelle collecte de la Banque alimentaire de Loire-Atlantique pour renflouer les stocks

Les stocks de la Banque alimentaire de Loire-Atlantique sont au plus bas. Pour remédier à ce déficit, l'association organise ce vendredi et samedi une collecte de printemps, à Nantes et Saint-Nazaire.

En tout, 25 hypermarchés à Nantes et Saint-Nazaire sont concernés par cette collecte © Radio France - Théo Metton-Régimbeau Ce sont 25 hypermarchés concernés. La collecte de printemps de la Banque alimentaire ne s'était plus tenue depuis trois ans et malgré la grande collecte annuelle du mois de novembre, "il est impératif pour nous de continuer à reconstituer nos stocks", explique Jean-Robert Leconte, président départemental de la Banque alimentaire. ⓘ Publicité Près de 20 000 personnes précaires en Loire-Atlantique Un manque de denrées alimentaires après une hausse de 12% de bénéficiaires l'an dernier, par rapport à l'année précédente. En Loire-Atlantique, il y a près de 20 000 personnes précaires qui bénéficient des dons via les associations partenaires de la Banque alimentaire. "Le contexte [économique] actuel n'est pas très favorable aux gens qui ont peu de moyens. Donc on a toujours plus besoin de denrées", témoigne Nathalie Gérard, chargée de collecte. Les besoins sont ciblés et inscrits sur un prospectus distribué à l'entrée par les bénévoles : sucre, café, farine, semoule, conserves. Élisabeth et Béatrice sont attentives aux dons reçus © Radio France - Théo Metton-Régimbeau "Il faut donner un peu de son temps et rendre service" Pendant quelques heures, Élisabeth, retraitée, est venue aider à la tenue de la collecte. Bénévole depuis 10 ans, pour elle c'est important : "il faut donner un peu de son temps et rendre service à toutes ces personnes en grande difficulté. Quand on peut le faire, pourquoi pas !" Maël, un client, vient de déposer de nombreux produits dans le chariot de l'association : "c'est difficile pour les gens en ce moment, j'ai de la chance d'être un peu favorisé, alors j'essaye d'aider un petit peu." En plus de la collecte de denrées, un code barre sur le prospectus permet de faire un don de deux euros lors du passage en caisse. L'association financera des achats alimentaires avec ces dons. Pour ces deux jours de collecte, la Banque alimentaire mobilise 900 bénévoles en Loire-Atlantique.