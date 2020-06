Une nouvelle croix va être installée au sommet du pic Saint Loup

La croix du pic Saint Loup vandalisée autour du 10 mai ne sera finalement pas réparée. La croix a été sciée et en tombant sur le rocher, elle a également été abîmée sur sa partie supérieure. C'est donc une nouvelle croix qui va être construite par l'entreprise des Pyrénées Orientales, qui devait au départ se charger de la réparation.

"La nouvelle croix ressemblera beaucoup à l'ancienne" assure le conseiller régional Hussein Bourgi et son coût de fabrication de 9000 euros est entièrement financée par trois entreprises héraultaises, au titre du mécénat d'entreprise . En revanche, le démontage, l’enlèvement de l'ancienne croix et la réinstallation de la nouvelle sont pris en charge par la Région Occitanie et le Département de l'Hérault pour 14 000 euros .

Le plus compliqué sera de la remonter au sommet du pic Saint Loup, il va une nouvelle fois falloir la transporter du parking au sommet du pic par hélicoptère. Un transport périlleux, la croix fait 15 mètres de haut et pèse plus de 700 kilos. "_Il faut choisir le bon jour, en terme de météo, surtout qui'l y ait le moins de vent possible, e_xplique Hussein Bourgi,"pour éviter que la croix ne se balance trop, car il faut que les ouvriers en haut la récupèrent,la stabilisent et la repositionnent dans les encoches prévues à cet effet."

La nouvelle croix devrait être installée dans les 15 premiers jours de juillet, ce jour là l'accès au pic saint Loup sera interdit.

Il n'y a pas de nouveau concernant l'enquête sur les dégradations commises sur l'ancienne croix.